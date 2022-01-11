土耳其航空入境班機152人 14人確診

長程航班入境旅客落地採檢新規定今起實施，今天傍晚土耳其航空152名旅客，就有14人驗出確診。（記者姚介修攝、彭博；本報合成）

2022/01/11 21:23

〔記者姚介修／桃園機場報導〕疫情指揮中心為減少染疫旅客與機場第一線工作人員接觸，降低感染武漢肺炎Omicron變異株的可能性。長程航班入境旅客落地採檢新規實行，今天傍晚土耳其航空152名旅客，就有14人驗出確診，目前晚間還有美國聯合航空及阿聯酋航空將會入境。

雖然航班預報的人數有699人，但有些旅客可能因為我國落地採檢措施而取消行程。實際人數可能比預報人數少很多，必須等旅客全部入境才會有正確人數。

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桃機前進指揮官王必勝表示，對於落地採檢新措施的成效，已經發揮作用，目前會持續做下去，入境確診旅客在第一時間被驗出後直接送到醫院治療，後續就不會影響到整個機場動線的工作人員、防疫車隊、防疫旅館等，對社會衝擊也會最小。

對於首班機41名乘客有4人採檢確診，陽性率高達10％，王必勝坦言，比我們想像高，會調整採檢方式，並就今天的通關流程進行討論修正，包括相關單位之間的協調，他相信一天會比一天好。

王必勝表示，前進指揮所設定的目標是採檢陰性的旅客，能在1小時內離開候機室，進行後續入境流程；而呈現陽性反應的旅客時間。會比較難估算，因為機邊驗放需要很多單位配合，第一班飛機因為是第一次走流程，處理上有一些延遲，但開會後馬上做了修正、改善。

根據記者現場觀察，臨時檢驗所檢測機器不足，只有20部，每個人檢測流程（不包含採檢）就需要20分鐘，現場只有1人負責檢體運送，可能造成送驗瓶頸，必須加派人手避免塞車，才能縮短旅客的等待時間。

王必勝也指出，改善的部分包括採檢的安排、檢驗的量能的安排、陽性個案的CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局）處理，以及檢體運送等，希望在這1、2天把細節處理得更完善，讓旅客不要因為這個新的落地專案在機場等待太久時間，也有人提出，其實入境沒有飛航安全的問題，航警局安檢人員根本不許需要進到採檢熱區，因為與海關任務重疊，更何況還要和染疫旅客接觸，全世界國家入境只有C.I.Q（海關、移民署及檢疫），現在非常時期，安檢人員應該避免不必要接觸。

農曆春節將至，在15日前是旅客入境的高峰，確診人數勢必會增加，王必勝指出，依旅客預報表資料統計，14日前後是入境高峰期，每天的入境旅客人數約有4200多人，至於有多少是長程航班，還要再計算，且醫護量能都足夠，要加派人力也不是問題。接下來每天可能都會產生很多確診個案，後送醫院也做了相對的安排，不會只侷限在桃園，鄰近的縣市也應該要加入收治確診的病患。

根據統計，上午長程入境航班，CI-52雪梨航班41名旅客，有4名確診；CI-7洛杉磯航班52名旅客，有3名確診；BR-25西雅圖航班46名旅客，全數陰性；BR-11洛杉磯航班54名旅客，有5名確診；SQ-35洛杉磯航班60人有5名確診，而下午到晚間還有土耳其航空TK-24伊斯坦堡航班152名旅客，14人確診、UA-871舊金山航班166名旅客，以及EK-366杜拜航班119名旅客，在截稿前尚未有確診人數更新資料。

長程航班入境旅客落地採檢新規定今起實施，今天傍晚土耳其航空152名旅客，就有14人驗出確診。（記者姚介修攝）

長程航班陰性旅客結束採檢，仍必須經過消毒程序才能離開。（記者姚介修攝）

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