境外空污往南擴散中！ 14縣市空品亮橘燈

受到境外空污影響，全台有14縣市空品不佳。（取自環保署空氣品質監測網）

2022/01/11 20:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕冷空氣南下影響台灣，也帶來境外污染物！根據環保署資料，目前整個西部包括北、中、南，以及東部、外島等範圍，全台共14縣市42個空品測站空氣品質指標（AQI）亮起橘燈，提醒在戶外、屬敏感族群民眾必須注意。

根據環保署空氣品質監測網即時資訊，AQI出現橘燈的縣市分佈在基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、連江縣等14縣市，其中新竹以北僅有1測站空品維持在普通等級，其餘全數淪陷。

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環保署監資處長張順欽表示，由於大陸冷氣團南下，並挾帶境外污染物影響台灣，致使迎風面的北部地區空氣品質轉差，目前還在繼續往南擴散，預計明天可望緩解，但明天上午可能還需要留意。

此外，張順欽提到，雲林崙背、台南學甲2測站，則是因為風速強，引發揚塵造成空污，指標污染物為懸浮微粒（PM10），附近民眾也盡量避免在戶外活動。

至於明天整體空品情況，環保署預報指出，環境風場為東北風，竹苗空品區以北擴散條件普遍較佳，而雲嘉南至高屏空品區位在下風處，易有污染物累積，預估雲嘉南空品區AQI為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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