能高越嶺道西段搶通不開放？林管處：仍有落石 路況極不穩

能高越嶺道西段自5月中旬起災害連連，導致包括10K等路段嚴重崩塌，路基完全流失或埋沒，現場搶修十分危險艱困。（林務局南投林管處提供）

2022/01/11 20:37

〔記者佟振國／南投報導〕知名登山步道南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段因災害封閉近8個月的，有登山團體PO文質疑已在去年12月28日搶通，卻不開放。林務局南投林管處說，步道雖已搶通，但日前又有多起地震與天候狀況不佳，仍有零星坍方落石，待邊坡穩定由專業技術評估安全無虞後再開放，民眾不要貿然前往。

去年5月中旬梅雨季導致能高越嶺道西段多處路段坍方落石封閉，接著8月初的熱帶性低氣壓引進西南氣流，以及10月中旬、下旬的圓規颱風與宜蘭外海強震，又讓災情擴大，以0.3K、8.5K及10K的災害最嚴重，完成整修與開放通行時間也一延再延，封閉至今近8個月。

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今天有民眾在臉書登山社團PO文說，能高越嶺道西段已經能夠通過，能高安東軍路線已經可以不用從再生山入山了，能高越嶺道西段較安全好走，還附上12月29日10K崩塌地點搶通後的路況照片。也有人質疑，路已經通了，為什麼不開放？

南投林管處今天說，能高越嶺道西段雖在12月28日搶通，但上週又有多次的地震，以及高山天氣狀況不佳，步道仍有零星坍方落石，路況極不穏定，與地質專家研議結果，基於安全考量暫不開放，待邊坡較穩定，評估步道狀況安全無虞後再開放，確定開放時間會在天池山莊官網官網最新消息公告宣布，也呼籲山友為自身安全，勿聽信網路消息貿然前往。

林務局南投林管處說，能高越嶺道西段雖在12月28日搶通，但日前的多起地震，又造成零星的坍方落石。（林務局南投林管處提供）

能高越嶺道西段已在去年12月28日初步搶通，即有人質疑為何還不開放。（林務局南投林管處提供）

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