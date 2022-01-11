為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮東大門夜市重啟人流管制 限量4000人

    花蓮東大門夜市將重啟人流管制，同時逛夜市的人潮不能超過4000人，圖為去年農曆年大排長龍。（資料照）

    花蓮東大門夜市將重啟人流管制，同時逛夜市的人潮不能超過4000人，圖為去年農曆年大排長龍。（資料照）

    2022/01/11 20:25

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央流行疫情指揮中心9日宣布維持二級警戒，但疫情相關規定也有調整，花蓮縣府今天（11日）也宣布，東大門夜市將重啟人流管制，同時逛夜市的人潮不能超過4000人，縣府觀光處說，透過適當管制措施防止疫情擴散，也盼遊客安心到花蓮遊玩。

    農曆新年即將到來，卻籠罩疫情陰霾，中央並未宣布重返三級警戒，但防疫措施有調整，包括賣場、超市及市場加強人流管制，室內人與人之間須保持1.5公尺距離（每人2.25平方公尺）、室外須保持1公尺距離（每人1平方公尺），且不開放試吃、逛夜市也不能邊走邊吃，並落實實聯制、量體溫等防疫措施。

    花蓮縣觀光處長張志翔說，因應國內外新的疫情變化，花蓮縣府也配合更新防疫措施，其中遊客最多、最具指標性的東大門夜市，即日起依據室外社交距離的規定，重新啟動夜市總容留人數上限4000人的規定，只要達到上限，立即啟動「一進一出」管制。

    張志翔說，東大門夜市包括福町、自強夜市等出入口，均有配備數位人流系統、熱顯像儀以監控入場民眾的體溫，一有發現體溫超過37.5度的遊客，立即請對方不要進入，並請民眾務必配合實聯制、戴口罩，攤位每天下班後也會進行消毒。

    除了東大門夜市及公營市場加嚴管制，包括民營市場包括花蓮市美崙市場、吉安鄉黃昏市場、福興市場及太昌村三角市場、新城鄉北埔市場等都加強稽查，呼籲民眾遵守防疫規定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    東大門夜市即日起重啟人流管控，超過管制的4000人，就啟動一進一出。（花蓮縣政府提供）

    東大門夜市即日起重啟人流管控，超過管制的4000人，就啟動一進一出。（花蓮縣政府提供）

    花蓮東大門夜市入口都有設置熱顯像儀器，隨時監控遊客體溫。（記者花孟璟攝）

    花蓮東大門夜市入口都有設置熱顯像儀器，隨時監控遊客體溫。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮1/14、1/17開3場大型快打站 為長輩接種莫德納
    2022/01/11 19:01

    花蓮1/14、1/17開3場大型快打站 為長輩接種莫德納
    北市2確診護理師足跡公佈 曾到過新北三重路易莎、7-11、全聯
    2022/01/11 16:11

    北市2確診護理師足跡公佈 曾到過新北三重路易莎、7-11、全聯

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    桃園中壢區第4所國小附幼1幼童確診 連國小一起停課14天
    2022/01/11 15:37

    桃園中壢區第4所國小附幼1幼童確診 連國小一起停課14天
    桃市新增9例 清潔員、居服員乾妹妹及同事足跡公布
    2022/01/11 15:25

    桃市新增9例 清潔員、居服員乾妹妹及同事足跡公布

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    桃園電子廠5例確診 280名接觸者全入住集中檢疫所
    2022/01/11 14:24

    桃園電子廠5例確診 280名接觸者全入住集中檢疫所
    本土+12創今年新高 境外移入+58
    2022/01/11 14:10

    本土+12創今年新高 境外移入+58
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播