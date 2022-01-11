花蓮東大門夜市重啟人流管制 限量4000人

花蓮東大門夜市將重啟人流管制，同時逛夜市的人潮不能超過4000人，圖為去年農曆年大排長龍。（資料照）

2022/01/11 20:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央流行疫情指揮中心9日宣布維持二級警戒，但疫情相關規定也有調整，花蓮縣府今天（11日）也宣布，東大門夜市將重啟人流管制，同時逛夜市的人潮不能超過4000人，縣府觀光處說，透過適當管制措施防止疫情擴散，也盼遊客安心到花蓮遊玩。

農曆新年即將到來，卻籠罩疫情陰霾，中央並未宣布重返三級警戒，但防疫措施有調整，包括賣場、超市及市場加強人流管制，室內人與人之間須保持1.5公尺距離（每人2.25平方公尺）、室外須保持1公尺距離（每人1平方公尺），且不開放試吃、逛夜市也不能邊走邊吃，並落實實聯制、量體溫等防疫措施。

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花蓮縣觀光處長張志翔說，因應國內外新的疫情變化，花蓮縣府也配合更新防疫措施，其中遊客最多、最具指標性的東大門夜市，即日起依據室外社交距離的規定，重新啟動夜市總容留人數上限4000人的規定，只要達到上限，立即啟動「一進一出」管制。

張志翔說，東大門夜市包括福町、自強夜市等出入口，均有配備數位人流系統、熱顯像儀以監控入場民眾的體溫，一有發現體溫超過37.5度的遊客，立即請對方不要進入，並請民眾務必配合實聯制、戴口罩，攤位每天下班後也會進行消毒。

除了東大門夜市及公營市場加嚴管制，包括民營市場包括花蓮市美崙市場、吉安鄉黃昏市場、福興市場及太昌村三角市場、新城鄉北埔市場等都加強稽查，呼籲民眾遵守防疫規定。

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東大門夜市即日起重啟人流管控，超過管制的4000人，就啟動一進一出。（花蓮縣政府提供）

花蓮東大門夜市入口都有設置熱顯像儀器，隨時監控遊客體溫。（記者花孟璟攝）

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