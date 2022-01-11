「日本熊本縣南特展」台南開幕 「熊本熊」視訊親切互動

台南市副市長趙卿惠（右四）代表黃偉哲市長主持日本熊本縣南特展揭幕。（南市台日文化友好交流基金會提供）

2022/01/11 20:58

〔記者王俊忠／台南報導〕「日本熊本縣南特展」於11日在台南府東創意森林-和茶寮熱鬧開幕，日本高人氣、最呆萌公務員熊本熊透過視訊與台南朋友親切互動。南市台日文化友好交流基金會特別邀請熊本縣南地區的高田燒、彥一陀螺、和紙、一勝地曲物、稚子車、花手箱等工藝品跨海來台首度在台南展出。

台南市副市長趙卿惠表示，代表市長黃偉哲感謝日本六度捐贈共計420萬劑的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在台灣艱難的時刻幫助我們度過難關，去年下半年還有個令人振奮的消息是台積電準備到熊本縣設廠；因為台南作為台積電及科學園區的重要基地，使台南市與熊本縣在未來除了觀光與農特產的交流，也能因科技方面的相互學習而有更好的交流，帶動台、日兩縣市培育出更深厚的友誼。

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南市台日文化友好交流基金會董事長李退之與市府觀旅局長郭貞慧都說，台南與熊本兩城市近年來互動頻繁，2016年的熊本地震造成九州各地災情，台南市與高雄市在當時一起捐款約2億日元援助熊本復興；去年熊本縣也在縣內販售台南鳳梨，幫助果農度難關，並在疫情無法交流的這兩年裡，熊本縣立圖書館辦台南展；也在南市鹽埕圖書館辦熊本展，促使兩國民眾認識彼此特色文化。

熊本縣縣南廣域本部田村真一部長也說，同時擁有山、海與河流美景是縣南地區驕傲之一，在本地保存著400年歷史的陶瓷器、木製手工藝品及球磨燒酎等傳統文化，此次特展預計在台南展到今年2月28日。

主辦單位表示，此次熊本縣南特展除了展出縣南特色工藝品及城市魅力景點外，還精心規劃一系列DIY體驗活動，可現場製作迷你榻榻米、酒標與彩繪稚子車、花手箱，讓台灣民眾能更加了解熊本工藝品。現場也展出縣南地區的在地特產，民眾可透過特產介紹卡上的購買連結線上訂購，即使無法出國也能享受熊本縣特產的好滋味。

體驗活動、時間如下：球磨燒酌比一比 & 酒標製作體驗在1月15日（週六）14:00、稚子車彩繪體驗為2月5日（週六） 14:00、花手箱彩繪體驗2月26日（週六） 14:00。

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南市台日文化友好交流基金會舉辦日本熊本縣南特展。（記者王俊忠攝）

南市台日文化友好交流基金會舉辦日本熊本縣南特展。（記者王俊忠攝）

學生體驗做迷你榻榻米。（台南台日文化友好交流基金會提供）

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