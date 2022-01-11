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    急凍！今晚到明晨合歡山有望下雪 一路冷到週五

    中央氣象局說，低溫達標，今晚明晨在水氣配合狀況下，合歡山有機會降雪。示意圖。（資料照）

    中央氣象局說，低溫達標，今晚明晨在水氣配合狀況下，合歡山有機會降雪。示意圖。（資料照）

    2022/01/11 19:42

    〔記者陳心瑜／台北報導〕入冬以來最強冷空氣南下，今天北台灣偏濕冷，全台也越晚越冷，明天之後就會明顯轉乾，降雨則集中基隆北海岸、宜蘭地區，今晚明晨低溫將會探底，台南以北至宜蘭低溫僅約10度，局部地區可能只有8至9度，合歡山有機會降下瑞雪。

    氣象局也發布低溫特報，橙色燈號「非常寒冷」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號包括新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

    中央氣象局預報員黃恩鴻說，低溫達標，今晚明晨水氣配合狀況下，合歡山有機會降雪。

    另外，明天起東北風風向略為偏北，除了基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部短暫雨，桃園沿海也可能有局部短暫雨，中部以北山區也可能有局部飄雨，但整體雨勢和雨區都比今天小。

    明天全台是多雲到陰的天氣，但中南部有見到陽光的空檔，明天起至週五中部以北、東北天氣偏冷，中南部早晚亦冷，早晚低溫約11至15度，白天有陽光時氣溫可回升到約20至25度的舒適狀態。降雨同樣侷限在桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴，中部以北山區亦有零星短暫雨。

    近強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團週六起減弱，各地早晚仍較涼，北部白天氣溫稍回升至20度以上；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一鋒面通過及東北季風增強，下週二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部低溫約15度；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    另外，氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；馬祖亦有較強陣風。

    氣象局發布低溫特報，橙色燈號「非常寒冷」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（中央氣象局提供）

    氣象局發布低溫特報，橙色燈號「非常寒冷」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（中央氣象局提供）

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