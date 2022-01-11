蔡丁貴自曝返台確診 疑在飛機上染疫

台獨人士、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴前天從美國洛杉機搭機返台，他今日發文自曝，一早接獲電話通知檢驗結果「陽性」，疑似在飛機上感染武漢肺炎，目前人已被送至台北醫學大學附設醫院接受治療。（資料照）

2022/01/11 17:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台獨人士、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴前天從美國洛杉機搭機返台，他今日發文自曝，一早接獲電話通知檢驗結果「陽性」，疑似在飛機上感染武漢肺炎，目前人已被送至台北醫學大學附設醫院接受治療。

蔡丁貴指出，1月9日抵達桃園國際機場後，採檢唾液，再搭防疫計程車到防疫旅館。隔天一覺醒來，感到頭有一點昏沉，身體感到稍微溫熱，懷疑自己是不是在飛機上受到感染，心情不免沈重起來。

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蔡丁貴說，果然今天早上的第一通電話通知「我中了大獎」，陽性。牽手沒有被通知應該是陰性，人被送到台北醫學大學附設醫院接受治療，要住院14天，如果治療成功，再回家自主管理一週。

他描述，病房只有一個人，抽氣過濾的馬達很吵，要戴耳塞，還好護理師很有愛心與耐心，免除了心理上的不安。忙了一個早上，完成轉診入住醫院，錯過了午餐，到現在肚子咕咕叫，要等到晚餐才有東西吃。希望一切平安，真的是，一關過了又一關，關關難過關關過。

據了解，蔡丁貴已在美國施打兩劑BNT疫苗，他先前積極呼籲台灣人應組建萬人志願軍，參加國產高端疫苗3期臨床試驗，這次特於農曆春節前夕返台過年，不料卻染上武漢肺炎。

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