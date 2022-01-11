桃園女童高雄跨年匡列51人全部陰性 另聯繫8人採檢

高雄市長陳其邁（中）宣布，高雄市75歲以上長輩接種第3劑疫苗將免預約、發通知單，1月16日開始接種。（記者李惠洲攝）

2022/01/11 17:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕桃園機場群聚確診的8歲女童案17505，跨年連假期間與家人南下高雄旅遊，高雄市目前為止匡列計程車司機、飯店、百貨商場等共51人，今天（11日）下午PCR採檢結果出爐，51人都陰性，疫調持續中，另有8人仍在聯繫採檢。

高雄市府下午召開防疫會議，對於北部疫情延燒，高雄市長陳其邁指出，目前高雄的疫苗數量足夠，針對第3劑接種，75歲以上長輩將同第1、2劑一樣，設置社區接種站採分流方式，發放通知單接種，市府估算約有12萬人，預計近期設站完成後即會發放通知，1月16日開打，2週內施打完畢，且75歲以上接種還可領取500元超商禮券。

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陳其邁說，根據美國、英國等資料，Omicron的感染率增加很多，但重症率少，主要是普遍有接種疫苗和Omicron的特性，但因感染仍可能會傳染給長輩，呼籲大家盡快接種疫苗。

高雄市衛生局長黃志中說，長輩第3劑若以通知至社區接種站施打，原則上是排到什麼就打什麼，建議大家也不要選疫苗品牌，打在身上有防疫效果最重要。

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