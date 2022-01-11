為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園女童高雄跨年匡列51人全部陰性 另聯繫8人採檢

    高雄市長陳其邁（中）宣布，高雄市75歲以上長輩接種第3劑疫苗將免預約、發通知單，1月16日開始接種。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（中）宣布，高雄市75歲以上長輩接種第3劑疫苗將免預約、發通知單，1月16日開始接種。（記者李惠洲攝）

    2022/01/11 17:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕桃園機場群聚確診的8歲女童案17505，跨年連假期間與家人南下高雄旅遊，高雄市目前為止匡列計程車司機、飯店、百貨商場等共51人，今天（11日）下午PCR採檢結果出爐，51人都陰性，疫調持續中，另有8人仍在聯繫採檢。

    高雄市府下午召開防疫會議，對於北部疫情延燒，高雄市長陳其邁指出，目前高雄的疫苗數量足夠，針對第3劑接種，75歲以上長輩將同第1、2劑一樣，設置社區接種站採分流方式，發放通知單接種，市府估算約有12萬人，預計近期設站完成後即會發放通知，1月16日開打，2週內施打完畢，且75歲以上接種還可領取500元超商禮券。

    陳其邁說，根據美國、英國等資料，Omicron的感染率增加很多，但重症率少，主要是普遍有接種疫苗和Omicron的特性，但因感染仍可能會傳染給長輩，呼籲大家盡快接種疫苗。

    高雄市衛生局長黃志中說，長輩第3劑若以通知至社區接種站施打，原則上是排到什麼就打什麼，建議大家也不要選疫苗品牌，打在身上有防疫效果最重要。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    照服員乾妹傳染4同事桃市電子廠5確診 280員工入住集中檢疫所
    2022/01/11 17:12

    照服員乾妹傳染4同事桃市電子廠5確診 280員工入住集中檢疫所
    確診者到過一蘭拉麵 北市發150封細胞簡訊
    2022/01/11 16:49

    確診者到過一蘭拉麵 北市發150封細胞簡訊

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    北市聯醫中興院區爆群聚 張上淳：憂Omicron傳播力強擬擴大匡列
    2022/01/11 16:41

    北市聯醫中興院區爆群聚 張上淳：憂Omicron傳播力強擬擴大匡列
    桃市公幼、附幼比照國小提早1週放寒假！家長可請防疫假
    2022/01/11 16:34

    桃市公幼、附幼比照國小提早1週放寒假！家長可請防疫假

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    北市2確診護理師足跡公佈 曾到過新北三重路易莎、7-11、全聯
    2022/01/11 16:11

    北市2確診護理師足跡公佈 曾到過新北三重路易莎、7-11、全聯
    桃園8歲確診女童隨家人搭高鐵遊高雄 足跡活動史曝光
    2022/01/11 13:27

    桃園8歲確診女童隨家人搭高鐵遊高雄 足跡活動史曝光
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播