為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    夜市出現「這攤販」讓她超懷念！ 網淚憶：明知色素重還是愛吃

    原PO分享一張「醃芭樂攤販」的照片，引發許多網友熱議。（圖擷取自爆廢公社）

    原PO分享一張「醃芭樂攤販」的照片，引發許多網友熱議。（圖擷取自爆廢公社）

    2022/01/11 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣的夜市文化頗負盛名，可說是越夜越美麗，夜市中總是聚集各類不同的攤販，提供逛街民眾選擇，像是臭豆腐、滷肉飯、糖葫蘆及各類現切水果等。近日就有女網友在臉書社團分享一張「醃芭樂攤販」的照片，直呼吃過這類的，應該都超過30歲了，引發熱議。

    根據原PO在《爆廢公社》的貼文，她指出以前在逛夜市或廟會時，常常會看到一種「螢光色的醃芭樂」，讓她瞬間回憶湧上心頭地直呼：「看過、吃過這個應該都30以上了吧！」

    對此，網友表示：「好懷念喔！還有鳳梨心，那個燈效果真好」、「不營養，但超好吃的」、「整串芭樂沾滿滿的梅子粉，好吃」、「現在賣的都沒以前好吃」、「我超愛吃這個，現在都看不到」、「小時候明知道這色素好重，還是很愛吃」、「建議避免。」

    也有網友說：「旁邊那個應該是燒酒螺，好大一包。現在的燒酒螺貴到我都不敢買」、「廟會必吃啊，吃完牙齒也會綠綠的」、「甘草芭樂不是到處都有賣嗎」、「這個是剖半插串，再芶上梅粉或甘草粉」、「然後有的老闆還有賣鳥蛋」、「梅粉很像不要錢的一樣狂沾。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    講不聽！媽震撼教育帶到公園當「1日流浪漢」 小一兒爆哭道歉
    2022/01/10 22:17

    講不聽！媽震撼教育帶到公園當「1日流浪漢」 小一兒爆哭道歉
    外送燙青菜吃到整坨泥土...網揪可能兇手：「在地」美食？
    2022/01/09 12:47

    外送燙青菜吃到整坨泥土...網揪可能兇手：「在地」美食？

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    餐點掉光送心酸的？熊貓「背包沒關」路上跑 網揭真正目的
    2022/01/06 00:12

    餐點掉光送心酸的？熊貓「背包沒關」路上跑 網揭真正目的
    駕訓班學員練習開車！她「這舉動」讓萬名網友笑瘋
    2022/01/05 17:19

    駕訓班學員練習開車！她「這舉動」讓萬名網友笑瘋

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    找超久！豬腳照片藏「亮點」 網笑喊：毫無違和感
    2022/01/05 00:05

    找超久！豬腳照片藏「亮點」 網笑喊：毫無違和感
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播