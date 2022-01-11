夜市出現「這攤販」讓她超懷念！ 網淚憶：明知色素重還是愛吃

原PO分享一張「醃芭樂攤販」的照片，引發許多網友熱議。（圖擷取自爆廢公社）

2022/01/11 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的夜市文化頗負盛名，可說是越夜越美麗，夜市中總是聚集各類不同的攤販，提供逛街民眾選擇，像是臭豆腐、滷肉飯、糖葫蘆及各類現切水果等。近日就有女網友在臉書社團分享一張「醃芭樂攤販」的照片，直呼吃過這類的，應該都超過30歲了，引發熱議。

根據原PO在《爆廢公社》的貼文，她指出以前在逛夜市或廟會時，常常會看到一種「螢光色的醃芭樂」，讓她瞬間回憶湧上心頭地直呼：「看過、吃過這個應該都30以上了吧！」

請繼續往下閱讀...

對此，網友表示：「好懷念喔！還有鳳梨心，那個燈效果真好」、「不營養，但超好吃的」、「整串芭樂沾滿滿的梅子粉，好吃」、「現在賣的都沒以前好吃」、「我超愛吃這個，現在都看不到」、「小時候明知道這色素好重，還是很愛吃」、「建議避免。」

也有網友說：「旁邊那個應該是燒酒螺，好大一包。現在的燒酒螺貴到我都不敢買」、「廟會必吃啊，吃完牙齒也會綠綠的」、「甘草芭樂不是到處都有賣嗎」、「這個是剖半插串，再芶上梅粉或甘草粉」、「然後有的老闆還有賣鳥蛋」、「梅粉很像不要錢的一樣狂沾。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法