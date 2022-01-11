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    屏東加開接種站拚疫苗覆蓋率 平日隨到隨打！

    屏東車站疫苖施打站。（記者陳彥廷攝）

    屏東車站疫苖施打站。（記者陳彥廷攝）

    2022/01/11 17:25

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情增溫，尤其近期Omicron變種病毒株所致的本土感染確診案例不斷增加，屏東縣政府繼日前祭出200元禮券推升施打誘因，在今天出現今年最多的12例本土確診後，也加開社區型速打站拚提昇涵蓋率。

    近期本土確診案例有增加趨勢，今天更創下今年最高確診數，疫情再響起警鐘，中央流行疫情指揮中心日前也公告加強的第三劑疫苗間隔縮短至3個月，屏東縣政府為擴增接種服務量能，除屏東火車站開設施打站，1月13日至15日將陸續增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心等社區型疫苗速打站。

    屏東縣政府衛生局指出，其他鄉鎮市衛生所並會同步開設疫苗門診，15、16日於寶建醫院對面藥局也開設「假日疫苗施打站」，縣府表示，第1、2、3劑民眾皆可施打，民眾只要攜帶健保卡及疫苗黃卡，免預約即可接種。

    衛生局規畫，屏東火車站下午2點到5點的施打站將提供BNT疫苗，持續至1月14日，13日至15日共3天的早上8點半至1點半、下午1點至4點半於內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心及其他鄉鎮市衛生所的施打流程，13、14日施打莫德納疫苗，15日施打BNT疫苗。

    衛生局指出，為服務上班期間未能施打疫苗的民眾，已協調於1月15、16日，上午9點到11點半、下午1點到4點由屏東市寶建醫院顧在醫院對面的小熊藥局旁開設「假日疫苗施打站」，上下午時段各限額250名，希冀提高縣民接種便利性及疫苗注射率，以達到守護社區防線的效果。縣府呼籲，第1或第2劑疫苗尚未接種民眾於1月31日前接種仍可領到200元超商禮券，請民眾把握良機。

    根據中央流行疫情指揮中心公告，第三劑疫苗之間隔縮短至3個月以上即可施打，屏東縣政府為擴增接種服務量能，除與安和醫院合作於屏東火車站開設施打站外，1月13日至15日增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心疫苗速打站，及其他鄉鎮（市）衛生所同步開設疫苗門診，15、16日於寶建醫院對面藥局也開設「假日疫苗施打站」，縣府表示，第1、2、3劑民眾皆可施打，民眾只要攜帶健保卡及疫苗黃卡，免預約即可接種。

    衛生局表示，除與安和醫院合作1月10日至1月14日，下午2時至5時在屏東火車站開設施打站，提供BNT疫苗施打外，13日至15日共三天，上午八點半至十一點半，下午一點至四點半於內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心，及其他鄉鎮（市）衛生所同步開設疫苗門診，其中13日、14日施打莫德納疫苗，15日則施打BNT疫苗。

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    屏東車站施打站。（記者陳彥廷攝）

    屏東車站施打站。（記者陳彥廷攝）

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