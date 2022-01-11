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    首頁　>　生活

    照服員乾妹傳染4同事桃市電子廠5確診 280員工入住集中檢疫所

    桃市中壢區某電子廠累計5人確診，全廠停工，280名員工分梯坐大巴士送集中檢疫所。（記者李容萍攝）

    桃市中壢區某電子廠累計5人確診，全廠停工，280名員工分梯坐大巴士送集中檢疫所。（記者李容萍攝）

    2022/01/11 17:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，桃園市中壢工業區一家電子廠也爆發群聚感染，累計5人確診；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該電子廠須暫時停工，確診者相關接觸者共280人，大夥紛紛返家打包提著行李箱，下午2點30分許回公司門口前陸續集合，由大巴士分梯載往集中檢疫所入住隔離，預計傍晚5點30分完成載送。

    只是，鄰近工廠人員得知這家厝邊電子廠有5人確診、280員工送集中檢疫所，都相當驚訝和錯愕，直說「這波疫怎麼這麼恐怖！」

    據指揮中心今天公布，12名本土確診者中9位住桃園，有4人是這家電子工廠的員工，連帶先前1名確診者為照服員乾妹妹，該電子工廠合計5人染疫，都在同一個樓層的作業區工作；經疫調匡列職場相關接觸者達280人，都收住集中檢疫所，該電子廠也全廠停工。

    該電子廠一位發言人表示，該公司在中壢有兩家工廠，8日接獲工業區廠房有確診者接觸者，加上最近防疫升溫，廠內立即啟動分樓層管理，5位確診者都集中4樓組裝線的產區，包括首位確診的居服員乾妹妹也是組裝人員，5人分別是早班或早晚班交接人員。

    該發言人提到，9日晚上被告知有確診者接觸者，10日即匡列篩檢，第2例是下午快篩陽性確診、緊接著晚上6點第3例、第4、5例則是全廠篩檢後驗出。另外3樓是行政管理幕僚人員，昨晚9點全公司PCR，結果出爐都是陰性，但市府仍決定將防疫等級升高，今天下午2點30分開始，分樓層以每1小時為間隔，由大巴士分梯送往集中檢疫所。

    該發言人還說，因主要生產廠區都在過嶺廠，該廠目前產能正常，明天也會配合全廠快篩PCR，以確保員工安全。

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