澎湖城隍廟春節一條街辦不辦？ 縣府最快1/20決定

每年農曆春節，馬公市城隍廟春節一條街最為熱鬧。（澎湖縣政府提供）

2022/01/11 17:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖農曆春節最熱鬧的城隍廟春節一條街，今年是否舉辦？引發各界關心，縣長賴峰偉今日召開防疫會議表示，1月20日前視台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狀況決定，目前仍在觀望階段。

由於近日台灣本土Omicron變異株疫情升溫，澎湖群島雖然與台灣有一海之隔，但農曆春節為返鄉運輸高峰期，澎湖縣政府採取防疫從嚴態度，因此防疫會議中決定將觀察疫情發展，1月20日前決定馬公城隍廟春節一條街是否照常舉辦？無法立刻給予外界答案，最大的關鍵還是要觀望台灣是否能守住這一波疫情，影響澎湖春節活動能否正常舉行。

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建設處長王鏘魁表示，馬公城隍廟春節一條街路權申請時間從2月1日大年初一至2月6日大年初六，範圍從中正路至民權路的光明路段，每天上午8點開始，到晚上11點結束，目前由工策會進行路權申請。這也是城隍廟春節一條街首次由官方接手，成效如何？也是外界關心的重點。

澎湖縣政府指出，馬公城隍廟春節一條街是澎湖每年春節最熱鬧的地方，人潮聚集，考量國內Omicron變異株疫情傳播速度快，縣府將密切注意疫情變化，在1月20日前決定是否舉辦。如果台灣整體疫情控制得宜，情況允許舉辦城隍廟春節一條街，澎湖縣政府衛生局、建設處等單位仍將嚴格要求攤商落實相關防疫措施，確保民眾健康。

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