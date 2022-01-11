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    疫情攪局 高市業者憂心年菜物流無法如期配送、沒有賞櫻人潮

    山櫻花綻放，遊客受疫情影響銳減。（記者黃旭磊攝）

    山櫻花綻放，遊客受疫情影響銳減。（記者黃旭磊攝）

    2022/01/11 17:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕受案17505到高雄確診足跡影響，六龜、桃源區賞梅、賞櫻人潮銳減，而北部物流過年前可能無法準時出貨，民眾憂心收不到宅配年菜。

    冷空氣本週持續南下，六龜山區梅花盛開，整片白梅佈滿山頭，六龜區長陳昱如在竹林休閒農業區、吳家及邱家梅園、三叉工坊及梅礦民宿區等地接客，而寶山二集團櫻花盛開，海拔約1250公尺演易山莊、梅礦民宿沿途開滿山櫻。

    六龜觀光休閒協會秘書長陳建男表示，春節賞櫻泡湯訂房滿到大年初六，不過，市府宣布確診足跡後，陸續接獲2成退訂詢問電話，客人觀望是否上山過年，高海拔疫情相對不受影響，期待迎接人潮。

    鄧師傅功夫菜今年宅配訂單比去年同期增加超過1.5倍，個人料理包「南靖扇貝燒雞」、「酸菜龍虎斑」、「酸菜白肉鍋」及「川蜀水煮牛」單項超過2千份訂單，兩人份「元寶花生」及「豬腳湯」預定上千份，不過，宅配端可能無法如期出貨。

    鄧師傅執行長鄧至佑説，北部物流業者反映可能無法在年節前出貨，還在傷腦筋如何調配送給客人。

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    業者憂心宅配年菜出不了貨。（記者黃旭磊攝）

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    宅配年菜需物流業者協助。（記者黃旭磊攝）

    宅配年菜需物流業者協助。（記者黃旭磊攝）

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