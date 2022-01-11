謠言終結站》過年期間各地市場連休11天需先屯貨？ 查核中心：錯誤

近日網傳一段謠言宣稱「過年期間各地蔬果、肉類供應市場將休市11天？」；台灣事實查核中心表示，台北市批發市場、高雄鳳山果菜市場以及部分六都的公有零售市場，今年春節休市日皆訂在2月1日至5日，沒有連續休市11天，各地傳統市場則依照自治原則決定休市日，攤商的狀況則有些微差異，此為「錯誤訊息」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2022/01/11 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段謠言宣稱「過年期間各地蔬果、肉類供應市場將休市11天？」；台灣事實查核中心表示，台北市批發市場、高雄鳳山果菜市場以及部分六都的公有零售市場，今年春節休市日皆訂在2月1日至5日，沒有連續休市11天，各地傳統市場則依照自治原則決定休市日，攤商的狀況則有些微差異，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心11日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言，內容標題宣稱「過年期間各地蔬果、肉類供應市場將休市11天...連休那麼久！要儲存點吃的、喝的，還有水果哦！」，事實查核中心檢索官方資訊，得知台北市果菜、魚類、家禽等批發市場、高雄鳳山果菜市場以及部分六都的公有零售市場，休市日期都落在2月1日至2月5日。

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查核中心前往「肉品市場休市日／交易日查詢網站」翻查，發現除了澎湖縣休市日訂於1月31日至2月9日，其它縣市的休市日都在1月31日至2月6日，也沒有連休11天。

查核中心前往採訪台中市經發局市場管理科、台中太平公有市場周邊的攤商等，發現傳統市場由市場自治會決定休市日，且無強制性，因此攤商狀況會有些微不同，建議民眾以在地市場攤商所公告的休市日為主；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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