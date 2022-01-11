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    台北大學、馬偕攜手 高中先修課程抵學分

    新北教育局副局長歐人豪（右）、台北大學校長李承嘉（左）及馬偕醫學院教務長吳子維（右2）出席簽約儀式。（記者邱書昱攝）

    新北教育局副局長歐人豪（右）、台北大學校長李承嘉（左）及馬偕醫學院教務長吳子維（右2）出席簽約儀式。（記者邱書昱攝）

    2022/01/11 16:36

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局強化與大學共創合作學習，今年起和台北大學、馬偕醫學院合作，提供新北高中生111學年度修習31門週間及週末課程，分別推出「全英語大學預修」、「新北醫學專班」課程，部分先修課程也能折抵大學學分。今天2所學校也在新北高中簽訂課程合作備忘錄（MOU），致力培育雙語及醫學人才。

    新北教育局副局長歐人豪介紹，位在新北的台北大學與馬偕醫學院，在人文法商及醫學護理領域享有盛名，這次借重兩校專業讓學子就近享有大學資源，由台北大學語言中心開設40門全英語授課的大學預修課，而馬偕醫學院則是開設新北醫學專班，網羅解剖學、癌細胞探究、復健與護理等課程。

    台北大學校長李承嘉表示，學校肩負起社會責任，致力在地創生與人才培育，40門全英語授課的內容囊括法、商、理工電機及通識課，若學生之後就讀台北大學也有部分能折抵學分，透過大學先修課、週間及週末的大學專題短課提早試探。

    馬偕醫學院教務長吳子維說，這次學校的醫學、護理學、聽力暨語言治療等三學系，率先為新北的高中生開設醫藥衛生領域課程，將優質師資與學習資源分享給全市高中，替高中生進大學前能探索自我興趣、豐富學習歷程。

    就讀北大高中高二學生邱韻瑋、鄭宜汶、王紹宇認為，大學端課程跟高中比較起來，可接觸到深厚學理脈絡，研發出作品也較有機會透過產學合作提供業界，未來會把握機會參與多元大學課程，透過問題與反思，開拓學習視野的廣度與深度。

    目前就讀高二的學生鄭宜汶、邱韻瑋、王紹宇（左起）認為，能夠提早認識大學課程，確實能開拓學習視野的廣度與深度。（記者邱書昱攝）

    目前就讀高二的學生鄭宜汶、邱韻瑋、王紹宇（左起）認為，能夠提早認識大學課程，確實能開拓學習視野的廣度與深度。（記者邱書昱攝）

    新北市教育局強化與大學共創合作學習，今年和台北大學、馬偕醫學院合作，提供新北高中生111學年度修習31門週間及週末課程。（記者邱書昱攝）

    新北市教育局強化與大學共創合作學習，今年和台北大學、馬偕醫學院合作，提供新北高中生111學年度修習31門週間及週末課程。（記者邱書昱攝）

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