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    竹縣營養午餐質變 添加堅果、五榖、深海魚成「聰明午餐」

    新竹縣繼全國首創國中小營養午餐以後，今年接著再引領風潮要辦「聰明營養午餐」。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣繼全國首創國中小營養午餐以後，今年接著再引領風潮要辦「聰明營養午餐」。（圖由竹縣府提供）

    2022/01/11 12:39

    〔記者黃美珠／新竹報導〕營養午餐不稀奇了，新竹縣的營養午餐將出現「質」變！繼全國首創開辦國中、小營養午餐以後，今年接著將再引領風潮要辦「聰明營養午餐」。

    縣府教育局計畫下個月就啟動「聰明營養午餐」計畫且預算不變，他們要在國中小學生的營養午餐中，依比例增添富含促進腦部發育營養素的五榖、堅果、深色蔬菜、深海魚類以及海藻等食材，目前已經提供菜單範本要求各校營養師設計自家菜單中，下個月寒假結束後開學先各校學生票選最喜歡的，再進行全縣票選，於下1個學年度正式納入營養午餐招標要求。

    縣府教育局局長楊郡慈說，新竹縣目前國小營養午餐1餐預算40元，國中1餐43元。菜色方面繼3年前推動每週至少2次以在地有機蔬菜入菜，朝更營養、安全、減碳的方向努力，今年計畫再推動「聰明營養午餐」，希望透過吃的努力，促進中小學生腦部發育，讓孩子們面對課業壓力可以有更清晰的思考和記憶能力。

    楊郡慈說，他們在食材方面，計畫把白飯使用五榖飯的比例增加，也依比例增多堅果類、五穀類、深色蔬菜、深海魚類、以及海藻等，可以促進腦部的營養素。

    在執行方面他們將分兩個階段，現階段他們在跟全縣營養師開會後提供示範菜單，請各校營養師設計「聰明營養午餐」菜單，於2月份新學期開始後交由學生票選，以符合學生們的期待。

    各校菜單由自己學校學生票選結束，他們還會再辦1場全縣的票選活動，希望藉此深化營養午餐食材的教育，也讓學生和家長因此共同關心營養午餐實施的狀況。

    至於第2個階段就在下1個學年度、也就是今年暑假過後，新的營養午餐招標文件將納入必須增加相關食材提供的比例，以真正全面落實「聰明營養午餐」計畫。

    楊郡慈說，目前的國中小營養午餐並沒有特別對魚類、五穀類多著墨，未來可能會儘量用深海魚肉來取代國人慣用的肉品。

    新竹縣政府教育局局長楊郡慈說，新的「聰明營養午餐」食材將依比例增加富含促進腦部發展營養素的食材，像是深海魚類、海藻、堅果類等。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府教育局局長楊郡慈說，新的「聰明營養午餐」食材將依比例增加富含促進腦部發展營養素的食材，像是深海魚類、海藻、堅果類等。（記者黃美珠攝）

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