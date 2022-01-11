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    首頁　>　生活

    桃機群聚擴大 黃偉哲籲生活細節中落實防疫

    疫情持續延燒，市長黃偉哲呼籲鄉親 絕對不能輕忽。（記者吳俊鋒攝）

    疫情持續延燒，市長黃偉哲呼籲鄉親 絕對不能輕忽。（記者吳俊鋒攝）

    2022/01/11 11:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒，有確診個案曾到高雄旅遊，後續的發展，緊鄰的台南密切關注，市長黃偉哲今天受訪時再度呼籲鄉親，從外國的感染率來看，面對傳播力強的Omicorn變異株，絕對不能輕忽，還是要勤洗手、戴口罩，在生活細節中落實防疫，才能確保平安。

    黃偉哲今天參加新化體育公園風雨籃球場新建工程啟用活動時，媒體詢問這波武漢肺炎恐延燒至高雄，台南的因應策略，他強調，雖有確診者足跡，但要看疫調與篩檢，若造成接觸者感染，就進行必要措施，嚴密防範，無論如何一定得戒慎恐懼去面對。

    黃偉哲說，從桃機疫情來看，手推車員的確診，並波及到家人，顯示Omicorn

    的感染力予傳播力都很強，絕對不能輕忽，國內疫苗施打，2劑覆蓋率為6成，1劑覆蓋率則達8成，雖然有群體免疫力，但道高一尺、魔高一丈，病毒不斷變異，台灣沒有輕忽的本錢。

    黃偉哲呼籲市民朋友，還是要勤洗手、戴口罩，從桃機確診個案來看，摸到確診者接觸過的手推車就有這樣風險，遑論搭同一電梯、車子，大家在生活細節上務必小心，才能確保平安。

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