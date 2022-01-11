濁水溪揚塵大降 劉建國：跨部會共同努力

立委劉建國關切濁水溪揚塵問題，多次赴當地會勘。（圖由立委劉建國國會辦公室提供）

2022/01/11 11:42

〔記者吳書緯／台北報導〕雲林縣濁水溪揚塵長年困擾當地居民，民進黨立委劉建國今指出，濁水溪揚塵發生日數從2017年的59天，下降到2021年的6天，在副總統賴清德擔任行政院長時，專案編列的第一期治理預算功不可沒，行政院也核定了第二期治理預算，需要跨部會多方共同努力，共同整治濁水溪揚塵。

劉建國今受訪指出，2017年在立院向時任行政院長賴清德質詢，說明濁水溪揚塵的問題，賴清德在2018年親自到濁水溪會勘，並指示政務委員吳澤成召開「濁水溪揚塵治理平台」跨部會共同來處理濁水溪揚塵問題。

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劉建國表示，透過中央以科學方式統籌治理，同時專案編列自2018年至2020年的第一期治理經費，濁水溪揚塵治理獲得卓越成效，濁水溪揚塵發生日數，從2017年59天、2018年50天、2019年29天、2020年9天，至2021年降為6天，5年共計少了53天揚塵發生日。

對此，劉建國說，雖然濁水溪揚塵治理計畫第一期已在2020年結束，但在他持續爭取下，行政院也核定了第二期（2021年至2023年）治理預算，共計8.7億元，讓計畫必須持續，最終期待濁水溪不在揚塵漫天飛，而是當地居民親水、休憩的一個重要場域。

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