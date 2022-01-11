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    長程班機落地採檢上路 侯友宜：境外移入較多國家應加嚴管制

    長程班機落地採檢措施今天起實施，新北市長侯友宜認為，不論長程或短程班機，應全面檢討境外移入國家的比例，針對疫情嚴峻的國家採取加嚴管制。（記者賴筱桐攝）

    長程班機落地採檢措施今天起實施，新北市長侯友宜認為，不論長程或短程班機，應全面檢討境外移入國家的比例，針對疫情嚴峻的國家採取加嚴管制。（記者賴筱桐攝）

    2022/01/11 11:16

    〔記者賴筱桐／新北報導〕長程航班落地採檢措施今天起實施，快速PCR採檢為陰性才能放行入境，首架抵台的班機即找出4名確診者。新北市長侯友宜表示，不論是長程或短程班機，應檢討境外移入國家的比例高低，針對確診數較多、疫情嚴峻的國家，採取更嚴格的管制措施。

    針對長程班機落地全面篩檢專案，侯友宜今天出席樹林東昇段公辦都更案簽約典禮受訪指出，阻絕於境外是防疫最重要的不二法門，從2年前他就不斷呼籲，寧可加嚴管理境外移入者，也不要等境內產生破口以後造成社區傳染，民眾低度生活帶來經濟傷害，再來尋求補助。

    侯友宜說，中央已慢慢調整步伐，開始對歐美、中東、紐澳等長程班機，用落地快速PCR方式採取嚴格管控，這是好的作為，感謝中央聽進去他的意見。侯也提醒，除了做好採檢與動線管理外，應彈性調整高風險國家列管數量，如果境外個案有變化、疫情升溫的國家，就要調整權重比例，採取同樣標準嚴格管控，並非一成不變。

    侯友宜強調，防疫永遠是跟病毒與時間作戰，容易造成台灣防疫破口的國家須嚴格把關，不管是長程或短程班機，應按照境外移入國家的比例高低看待，哪些國家確診個案較多，就要採取更嚴格的管制措施，包括後續防疫旅館、居家檢疫的管理，也要一併深入檢討。

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