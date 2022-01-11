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    冷氣團來襲！17縣市發布低溫特報 全台嚴防強風

    氣象局上午10時20分對基隆市、新北市與桃園市等3縣市發布低溫特報橙色燈號；對台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣與金門縣等14縣市發布低溫特報黃色燈號。（擷取自中央氣象局）

    氣象局上午10時20分對基隆市、新北市與桃園市等3縣市發布低溫特報橙色燈號；對台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣與金門縣等14縣市發布低溫特報黃色燈號。（擷取自中央氣象局）

    2022/01/11 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今日至14日受冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日至明上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，今晚起至明日上午新竹至台南及台北市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

    氣象局上午10時20分對基隆市、新北市與桃園市等3縣市發布低溫特報橙色燈號；對台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣與金門縣等14縣市發布低溫特報黃色燈號。

    氣象局進一步指出，今日台南以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，安排沿海戶外活動或海上作業者應注意安全。

    氣象局上午對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等17縣市發布陸上強風特報。

    氣象局對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象局）

    氣象局對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等17縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象局）

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