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    戲院轉型！彰化市第1家新式複合影城明年完工 3000多坪

    彰化市第1家新式複合影城，6樓高3000多坪，結合郵局、影城和美食廣場及健身運動中心等多用途，圖為示意圖。（郵局提供）（記者張聰秋攝）

    彰化市第1家新式複合影城，6樓高3000多坪，結合郵局、影城和美食廣場及健身運動中心等多用途，圖為示意圖。（郵局提供）（記者張聰秋攝）

    2022/01/10 19:36

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市唯二的傳統戲院「彰化市大戲院」不敵疫情衝擊，1月停業，走入歷史，目前全市老戲院就剩火車站旁的台灣大戲院苦撐，產業也面臨轉型；全市第一家新式複合影城國賓影城已動工1年半，預計明年（2023年）3月完工，樓地板面積達3000多坪。

    國內電影產業黃金期，彰化市一度超過6家以上的戲院競爭，到去年年底就剩2家，一家在火車站旁的台灣大戲院，另一家在中正路員林客運對面的彰化大戲院，在彰化大戲院宣布熄燈後，傳統戲院「唯一」只剩台灣大戲院。

    前年（2019）彰化市光復郵局與國賓影城簽約，引進全市第一家複合式影城，地點就在把火車站前150公尺遠、即光復路與和平路口的彰化光復郵局舊址，舊址是超過50年歷史的老建物，斥資4.55億元拆掉重建，興建為地下3樓、地上6樓複合式商業大樓，地下樓層規劃停車場，1、2樓續做郵局營業用途，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身運動中心，基地面積564坪，樓地板高達3000多坪，新建築外觀以石材為主，打造現代化簡約風格。

    影城工程去年4月動土，目前工程如期進展中，順利的話，明年完工，屆時，彰化市就有第一家新式複合影城，可讓影迷看電影、吃美食，還有健身中心可選擇。

    彰化市唯二的傳統戲院「彰化大戲院」1月起停業，宣布熄燈走入歷史。（記者張聰秋攝）

    彰化市唯二的傳統戲院「彰化大戲院」1月起停業，宣布熄燈走入歷史。（記者張聰秋攝）

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