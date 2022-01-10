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    信實員工指桃機清潔員支援雙鐵 台鐵、高鐵：無此情形

    清潔人員於桃園國際機場進行清消工作。（資料照）

    清潔人員於桃園國際機場進行清消工作。（資料照）

    2022/01/10 17:39

    〔記者陳心瑜／台北報導〕桃園國際機場清潔和手推車為信實公司所派遣的清潔工，目前累計11人染疫，由於信實公司除了是桃園國際機場清潔承包商，還負責高鐵、台鐵場站以及港務公司等清潔工作，信實日前公開表示「人員並未相互調度、流動」，但近日有員工投訴說，機場清潔工作人員會被載到台鐵、高鐵支援，呼籲採檢應擴及所有信實員工。記者今多次致電信實公司，但信實發言人手機為語音信箱，無法取得回應。

    台鐵局則説明，運務副處長今日電繫信實公司主管，信實公司指出，該公司各案場員工均為獨立作業，且「上下班係由個人自行使用交通工具，與機場員工統一用交通車接送不一樣」，也並無相互支援作為情況。

    台鐵局回應，該公司清潔員上工前會先量體溫作成書面記錄，再穿著配戴完整防護裝備施作清潔作業，人員疫苗兩劑覆蓋率已達98%。會繼續督導信實公司落實安全清潔等防疫加強措施，並遵行契約規範做好防疫規定。

    台灣高鐵表示，經與信實公司確認，桃園機場清潔與高鐵車站清潔分屬不同單位，無相互支援情形。

    一名於松機工作的信實員工則說，機場清潔工作和雙鐵性質不同，且員工多為就近上班，至少他負責的松山機場不會有員工至雙鐵場站支援情況。

    信實公司稍早對媒體表示「近期內都沒有跨機關調度人力」，尤其有員工確診後更落實分流，至於近期是多久？信實強調，已知的狀況下都沒有。

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