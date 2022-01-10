高市醫院、長照機構加嚴 門診陪病限1人、住院探病每天1小時1人

因應北部Omicron疫情來勢洶洶，高雄市衛生局公布醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制措施。（衛生局提供）

2022/01/10 16:12

〔記者方志賢／高雄報導〕因應北部Omicron疫情來勢洶洶，高雄市衛生局今下午公布醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制措施，包括門診陪病限1人、住院探病每天限1小時1人，另外24家指定採檢隔離醫院開設戶外門診，有上呼吸道症狀者建議戶外門診看診，或戶外快篩陰性再入院看診。

北部近日Omicron社區感染個案增加，社區傳播風險遽增，曝險已匡列接觸者近萬人，高雄市長陳其邁今上午召集專家會議，基於Omicron高傳染力特性，醫療院所是社區防疫最重要的堡壘，高市自即日起調整醫療院所、住宿型長照機構對象風險管理的加嚴管制措施。

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衛生局表示，加嚴措施包括門診陪伴就醫者限1人，需完整接種2劑疫苗14天以上。 醫院及住宿型長照機構全面限制探病，住院病患或住民每天限1時段、1次限制1小時1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。

另外常規慢箋門診患者，鼓勵透過「藥來速」領藥。自主健康管理對象就醫，儘量透過「通訊診療」。暫緩非急迫需要的醫療排程、檢查或住院。24家指定採檢隔離醫院開設「戶外急性呼吸道症狀門診」，有上呼吸道症狀者建議先於戶外門診看診或在戶外採檢站快篩陰性後再入院看診。

陳其邁也提醒民眾落實個人防護措施，出外時全程配戴口罩、落實手部衛生，儘速接種疫苗、務必打好打滿。另外避免頻繁進出醫院或高感染傳播風險場域，並主動配合政府各項防疫措施，嚴守社區防線，全力防範疫情擴散。

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