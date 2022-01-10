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    中南部慎防日夜溫差 冷氣團明報到、後天清晨最冷

    今日白天高溫北部及宜花19至21度，中南部及台東約23至26度，中南部日夜溫差較大，民眾請留意氣溫變化。（資料照）

    今日白天高溫北部及宜花19至21度，中南部及台東約23至26度，中南部日夜溫差較大，民眾請留意氣溫變化。（資料照）

    2022/01/10 06:50

    〔即時新聞／綜合報導〕今日白天東北季風稍減弱，位於迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部地區偶有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。晚間起華南雲雨區東移，水氣增多，降雨機率升高，北部地區將有短暫雨，中南部地區雲量亦增、偶有零星雨。

    今日氣溫方面，清晨受到東北季風及中南部輻射冷卻效應影響，各地天氣較涼，低溫約12至17度，白天高溫北部及宜花19至21度，中南部及台東約23至26度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的民眾請留意氣溫變化，適時增添衣物。

    空氣品質方面，環境風場為東北風，竹苗空品區以北位在迎風面，擴散條件較佳；高屏空品區位在下風處，擴散條件較差，較易有污染物累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（11日）白天起大陸冷氣團南下，愈晚會愈冷，華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部、東半部及中南部皆有雨。若低溫能與水氣相配合，中部3000公尺以上高山、北部2500公尺以上高山有降雪機會。

    週三至週五（12日至14日）持續受到強冷空氣的影響，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，請做好保暖禦寒的措施，預計週三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區平地、河谷氣溫可能會更低。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 ~ 18 15 ~ 23 16 ~ 23 17 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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