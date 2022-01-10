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    獨家》採檢男童揪群聚案獲陳時中讚賞 高警覺醫院原來是部桃

    採檢男童揪群聚案，據了解，這家機警的醫院，就是去年曾經飽受院內感染、成功抗疫的衛福部立桃園醫院。（資料照，記者陳恩惠攝）

    採檢男童揪群聚案，據了解，這家機警的醫院，就是去年曾經飽受院內感染、成功抗疫的衛福部立桃園醫院。（資料照，記者陳恩惠攝）

    2022/01/10 06:20

    首次上稿 01-09 23:19
    更新時間 01-10 06:20

    〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，除了清潔人員、保全、司機外，今日新增2名手推車工作人員也確診，其中1位的妻子是居家服務員，服務案家有3人確診，包含1名未滿2歲幼童，該童是此案最早被發現的指標個案。，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，該童快篩陰性，但醫護人員警覺性高，仍進行核酸檢測（PCR）而發現全案，阻擋疫情傳播。

    北部某未滿2歲男童1月7日出現發燒、喉嚨紅腫，因症狀就醫採檢確診，匡列接觸者9人，其母親案17470、大伯案17471及一位照顧大伯的50多歲女居服員案17472均確診。其中，母親與大伯均接種2劑AZ疫苗，女居服員則打過2劑科興與1劑AZ疫苗。

    陳時中指出，相關個案確診時，擔憂屬於不明感染源，快速掌握居服員服務案家有6、7個家庭，結果連到居服員先生是桃機手推車工作人員案17473、60多歲男性，曾打2劑AZ疫苗，顯示有脈絡可循，可能是傳染途徑。今日也新增另一名手推車人員案17453確診，為50多歲男性，曾打3劑莫德納疫苗。

    陳時中今日已於記者會上說明，最早被發現的案17416因相關症狀到醫院，一開始快篩是陰性，要感謝醫院警覺性高，進一步進行PCR檢測，結果陽性。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名個案是到桃園某醫院急診就醫時，在戶外篩檢站快篩呈現陰性，但進一步PCR檢測，結果陽性，Ct值26，落在快篩篩不出來的範圍。

    所幸這家醫院再做PCR檢測，避免染疫者成為漏網之魚，阻擋疫情散播。據了解，這家機警的醫院，就是去年曾經飽受院內感染、成功抗疫的衛福部立桃園醫院。

    另外，針對桃機前進指揮所需要完成相關人員的PCR檢測作業，前進指揮所指揮官王必勝今日表示，晚間8點任務已完成，共計8804人，昨完成1500多人有2人陽性，今完成其餘人員，現階段結果2000多人皆為陰性，預估全數結果明日凌晨出爐，強調「一定漏夜完成報告」。

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