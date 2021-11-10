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    想喝「鮮奶」妻買「牛乳」 人夫科普引網共鳴

    人夫科普，台灣的產品，只要品名是「牛乳」，它一定是調味乳，標示為「鮮奶」、「鮮乳」或「100%生乳」才是鮮奶。（圖片擷取自臉書）

    人夫科普，台灣的產品，只要品名是「牛乳」，它一定是調味乳，標示為「鮮奶」、「鮮乳」或「100%生乳」才是鮮奶。（圖片擷取自臉書）

    2021/11/10 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人夫在網路分享，他託太太到賣場買鮮奶回家，想不到卻帶回了一罐「牛乳」，他費了好大一番功夫，才成功讓太太了解「牛乳」並不等於「鮮奶」。文章PO出後，引發網友熱議，許多人紛紛表示自己也搞錯過。

    人夫在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼文，平常家中都是自己負責購買鮮奶，不過老婆正好會路過賣場，於是就順便買了一罐回來。想不到，晚上他打開冰箱要拿鮮奶時，卻發現外包裝上面寫著「牛乳」兩個大字。

    人夫解釋，台灣的產品，只要品名是「牛乳」，它一定是調味乳，標示為「鮮奶」、「鮮乳」或「100%生乳」才是鮮奶，價格也明顯有差距，「別買錯了喔，不然它可能會在你家冰箱裡放到結塊。」

    文章PO出，引發網友熱議，「我也曾誤拿過一次」、「看成分表完全不會有拿錯的問題」、「我有一次也是買錯，後來老婆大人教我直接看成分，生乳100％，之後都沒有買錯的問題」、「其實看右下方有寫乳飲品就代表非鮮奶」。

    有網友指出，最簡單的辨認方式，就是看飲品是否有貼鮮乳標章，「乳牛貼紙最好認！」、「認貼紙最快」、「認鮮奶標籤就好了」，不過要注意，有些小農的產品沒有鮮乳標章，但一樣也是鮮乳。

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