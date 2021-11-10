轉頭不知門已開！他用力一抓 把進門女同學「胸部當門把轉」

原PO陰錯陽差把女同學胸部當門把用力轉。示意圖。（本報合成）

2021/11/10 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文分享自己發生的尷尬事，他近日上完課準備離開教室，在門口聽到後面有人叫他而回頭，後來沒注意外面已經有女同學將門打開，手部繼續開門動作，結果用力將女同學胸部當門把轉，「直接社會性死亡」。文章PO出後引發熱議。

原PO於8日在Dcard上PO文 ，圖文並茂地說，當天他上完課，準備離開教室。到門口要開門時，突然被人叫住，他轉頭和人哈拉完，沒注意到外面有女同學開了門，手直接繼續動作要轉開門把，「我直接轉了那個女生的奶」，「用力轉的那種」。讓他也尷尬直呼「直接社會性死亡」。

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文章PO出後引發熱議，有近1000則留言回覆、超過8000人點讚，網友紛紛敲碗想知道後續。

對此，原PO說，後來就是再三的道歉，而苦主女同學則是露出「看垃圾的表情」，還驚恐地罵了國罵。原PO也說，和那位女同學算是好朋友，但現在還是不是朋友「我不知道，我不敢問」，而當下他一點感覺都沒有，只想著「人生完了，可以原地投胎了」。幸好女同學後來知道不是故意的，也沒有很在意，他事後想想很好笑，於是畫了下來和網友分享。

留言區，也有不少女網友分享「誤觸男同學下面」的糗事，還有網友說，「高中也被一個女生不小心打到下面」、「我曾經也被我一個要好的男生朋友摸到胸部」，其他網友也笑稱，「你同學也太矮」、「性平會正在盯著你」、「轉奶猛獸，我願稱你為最強」。

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