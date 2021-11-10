為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭沒加碼五倍券挨批「還在喥咕」 縣府：將推電子抵用券

    宜蘭縣議員呂惠卿質疑縣府振興慢半拍。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議員呂惠卿質疑縣府振興慢半拍。（記者蔡昀容攝）

    2021/11/10 19:29

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央發五倍券振興經濟，民進黨宜蘭縣議員呂惠卿今天質詢說，新北、桃園、屏東等縣市都加碼再推轄內專用券，宜蘭縣卻沒有，質疑縣府「還在喥咕（打嗑睡）」，把45萬名縣民價值共22.5億元的五倍券拱手讓人。縣府說，有配合推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等加碼振興方案，其中，住宿送電子消費抵用券也是轄內專用券，縣民也能響應。

    呂惠卿說，7月行政院宣布發振興券，8月定案發五倍券，9月起各縣市都紛紛提出優惠或加碼方案搶先機，例如新北加倍券，500元振興券可換1000元加倍券，就宜縣府「還在喥咕」，9月臨時會不提方案和追加減預算，現在才提「五告誠意」方案，要在接下來臨時會爭取追加減，根本慢半拍。

    呂惠卿說，「五告誠意」主要鼓勵外縣市遊客來宜蘭消費，卻沒把縣民的振興券留在宜蘭縣，「難道要讓外縣市賺？」她大酸縣府「很慷慨」。縣府推的「宜蘭認同卡」會將消費額千分之3拿去做公益，若把五倍券跟認同卡做結合，振興又能做公益，不是很好？

    縣府秘書長林茂盛說，配合五倍券推出的「五告誠意」方案，包含消費滿額抽百萬名車、旅遊補助、食宿遊購行5折起、景區展館門票優惠以及住宿加碼送電子消費抵用券，電子抵用券就是縣內專用，民眾只要平日入住合法旅宿一晚，雙人房每房可領取價值500元的抵用券，四人房以上每房可領取1000元抵用券，適用範圍為縣內合作商家。

    工旅處說，10月5日已先推出第一波捐贈縣內消費發票免門票參觀轄管景區展館，至於其他方案，經議會通過追加減預算後，預計11月起執行，電子抵用券預計12月開跑，消費抽大獎的執行時間則將延長到明年4月。

    工旅處強調，這次振興方案，不論住宿補助及抽大獎，縣民都可以參加，讓縣民有機會把汽車、電動機車、智慧型手機等大獎留在宜蘭。

    宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營「四同意」黨內不同調 林姿妙反核四正面聲量勝朱立倫
    2021/11/09 18:18

    藍營「四同意」黨內不同調 林姿妙反核四正面聲量勝朱立倫
    幸運兒是你？振興加碼屏東購好禮 首部百萬休旅車得主出爐
    2021/11/05 17:59

    幸運兒是你？振興加碼屏東購好禮 首部百萬休旅車得主出爐

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    這號碼被「欽點」加碼券範例卻摃龜 苦主哭喊：有夠辛酸
    2021/11/04 22:47

    這號碼被「欽點」加碼券範例卻摃龜 苦主哭喊：有夠辛酸
    宜縣府不公開民調結果 議員轟花30萬公帑卻規避監督
    2021/11/04 12:36

    宜縣府不公開民調結果 議員轟花30萬公帑卻規避監督

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    是你中10萬？南投玩很大登錄發票抽現金 首位幸運兒出爐
    2021/10/29 17:41

    是你中10萬？南投玩很大登錄發票抽現金 首位幸運兒出爐
    宜縣府臨時及約聘僱員不減反增 挨批拖垮宜蘭財政
    2021/08/20 18:20

    宜縣府臨時及約聘僱員不減反增 挨批拖垮宜蘭財政
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播