宜蘭沒加碼五倍券挨批「還在喥咕」 縣府：將推電子抵用券

宜蘭縣議員呂惠卿質疑縣府振興慢半拍。（記者蔡昀容攝）

2021/11/10 19:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央發五倍券振興經濟，民進黨宜蘭縣議員呂惠卿今天質詢說，新北、桃園、屏東等縣市都加碼再推轄內專用券，宜蘭縣卻沒有，質疑縣府「還在喥咕（打嗑睡）」，把45萬名縣民價值共22.5億元的五倍券拱手讓人。縣府說，有配合推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等加碼振興方案，其中，住宿送電子消費抵用券也是轄內專用券，縣民也能響應。

呂惠卿說，7月行政院宣布發振興券，8月定案發五倍券，9月起各縣市都紛紛提出優惠或加碼方案搶先機，例如新北加倍券，500元振興券可換1000元加倍券，就宜縣府「還在喥咕」，9月臨時會不提方案和追加減預算，現在才提「五告誠意」方案，要在接下來臨時會爭取追加減，根本慢半拍。

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呂惠卿說，「五告誠意」主要鼓勵外縣市遊客來宜蘭消費，卻沒把縣民的振興券留在宜蘭縣，「難道要讓外縣市賺？」她大酸縣府「很慷慨」。縣府推的「宜蘭認同卡」會將消費額千分之3拿去做公益，若把五倍券跟認同卡做結合，振興又能做公益，不是很好？

縣府秘書長林茂盛說，配合五倍券推出的「五告誠意」方案，包含消費滿額抽百萬名車、旅遊補助、食宿遊購行5折起、景區展館門票優惠以及住宿加碼送電子消費抵用券，電子抵用券就是縣內專用，民眾只要平日入住合法旅宿一晚，雙人房每房可領取價值500元的抵用券，四人房以上每房可領取1000元抵用券，適用範圍為縣內合作商家。

工旅處說，10月5日已先推出第一波捐贈縣內消費發票免門票參觀轄管景區展館，至於其他方案，經議會通過追加減預算後，預計11月起執行，電子抵用券預計12月開跑，消費抽大獎的執行時間則將延長到明年4月。

工旅處強調，這次振興方案，不論住宿補助及抽大獎，縣民都可以參加，讓縣民有機會把汽車、電動機車、智慧型手機等大獎留在宜蘭。

宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

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