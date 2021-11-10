淡水文史特展開展 藏62個淡水密碼等你發掘！

新北市文化局即日起在歷史建築得忌利士洋行規劃「探索淡水密碼─淡水文史特展」，呈現淡水精彩的多元文化歷史故事。（新北市文化局提供）

2021/11/10 19:01

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市文化局即日起在歷史建築得忌利士洋行規劃「探索淡水密碼─淡水文史特展」，呈現淡水精彩的多元文化歷史故事，展區內藏有62個淡水密碼，全數找到可獲得專屬的「高級探員證書」。

文化局表示，特展以「數字解密」的概念呈現淡水文史，走進展覽場域，迎面而來是各個年代的淡水數字光廊，展覽將淡水分為「動機」、「覬覦」、「崛起」、「革新」、「轉變」五個時期，從1800年前的十三行文化，到各個西方勢力覬覦的時代，再到清領、日治時期的崛起與革新，展區裡隱藏了62個淡水密碼，這些數字可能在箱子或櫃子裡，找到所有數字可獲得專屬的「高級探員證書」。

請繼續往下閱讀...

出席開幕典禮的副市長謝政達表示，這次展覽沒有制式的觀展動線，也沒有固定的觀展方式，適合全家大小一起到得忌利士洋行解密，成為最瞭解淡水歷史的探員，接下來也將結合淡水古蹟博物館、海關碼頭等景點，辦理更多冬季系列活動。

文化局表示，即日起每週六日於展覽現場，只要出示IG、FB展覽照片貼文分享，並hashtag「#探索淡水密碼」、「#等你來解密」，前10名可獲得限量探員徽章小禮物，數量有限送完為止。

「探索淡水密碼─淡水文史特展」以「數字解密」的概念呈現淡水文史。（新北市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法