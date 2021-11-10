阿婆哭了！因賣農地要被課土增稅 縣長林明溱：擾民法令很沒良心

縣議員簡賜勝（右）秀阿婆坐農地邊哭泣的照片，請縣府農業處長陳瑞慶（左，背對鏡頭者）上前看仔細，並想想阿婆為何哭泣的原因。（記者陳鳳麗攝）

2021/11/10 18:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉的阿婆哭了，原因是農地買賣前不鏟除農路、設施就要課土地增值稅！縣議員簡賜勝在定期會中指出，中寮鄉老農民要賣地，公所會勘要求先鏟除農路，否則要提出容許使用同意書，不然就會被課土地增值稅，問題是早期農路闢建哪有申請容許同意書，希望縣府能找出解套辦法。縣長林明溱說，這的確是擾民的做法，將與農業處開會研商，並請各公所盡量核發農地農用證明。

縣議員簡賜勝指出，中寮鄉投26線環鄉道路開闢後，農地價格看俏，鄉內有老農民要賣地，公所人員會勘時，要農民提出農路證明文件或農業設施容許使用同意書或建照，若無證明文件，想不被課徵土增稅，就要先鏟除農地內的農路。問題是早年農路等公共設施都是政府闢建，農民無償提供土地，當時農民也不會去申請容許同意書，農民提不出證明，就得繳為數不少的土增稅實在不公平。

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縣府農業處長陳瑞慶表示，依照農業發展條例第37條規定，作為農業使用的農業用地移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。其移轉時，應檢附農地作農用使用證明，才得申請不課徵，而縣府從未要求公所鏟除農路。

中寮鄉公所也解釋，依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法規定，農路或農業設施闢建前要取得容許同意書或建照，才會要求要有證明文件，否則就鏟除，即視為農地農用。

縣長林明溱則認為，農路、工寮、水塔、蓄水池等都是農地必要設施，土地增值稅卻要把這些當成妨礙農地農用的障礙，實在很沒良心，是擾民法令。他強調，會跟農業處開會討論，要求公所能不要再刁難，盡量核發農地農用證明。陳瑞慶也允諾會召售13鄉鎮市公所農經和工務單位共同研商便民方案。

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