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    2021台灣設計展主視覺由他操刀 繽紛色塊迎賓「以城為家」

    2021台灣設計展主視覺由新銳設計師曾國展操刀。（嘉義市政府提供）

    2021台灣設計展主視覺由新銳設計師曾國展操刀。（嘉義市政府提供）

    2021/11/10 18:28

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕2021台灣設計展12月在嘉義市登場，主視覺找來去年為國慶整體視覺操刀的設計師曾國展設計，以大量分割、繽紛活潑色塊代表嘉義市多元風貌，展現「以城為家」熱情，迎接每位回家、回嘉的客人。

    嘉義市政府文化局今天表示，2021台灣設計展主視覺由「一件設計工作室」總監曾國展操刀，以城市、山林、家的意象，以及分割、繽紛的色塊，呈現嘉義市宜居、溫暖與熱情，每個顏色代表不同產業與文化；而城市之於家，如同家之於家人，這座城市大容器，包容裝載、溫柔款待各式各樣的人，城市的每個建築外觀也都具有多元性，即使彼此有些不同，但透過連結與組合，成就城市多元、獨特光景。

    市文化局提到，以「家」的輪廓帶出嘉義市家的意象，並且在家的輪廓下有數個大大小小的幾何單位，象徵城市裡不同的家；動態主視覺由「二棲設計 27Design」操刀，以主題 「家意‧以城為家 City as Home」為核心概念，以當中的圓形象徵山峰剪影外的阿里山日出，再一路跳躍轉化成嘉義市中穿梭生活的人們，山景與城市的邊界融合交錯，讓城市與人們之間的關係合而為一，並利用光影變化，呈現城市的時間感與轉變，展現嘉義市的慢活節奏。

    「2021台灣設計展」將於12月18日及19日試營運，23日開幕暨專業人士開放日，24日至明年1月2日開放參觀。⠀

    2021台灣設計展主視覺近日曝光。（嘉義市政府提供）

    2021台灣設計展主視覺近日曝光。（嘉義市政府提供）

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