全國最長壽的蚊子電影院迎接23歲生日 推出經典懷舊迪士尼動畫

高雄市立社教館週末蚊子電影院，迎接23歲生日，推出經典懷舊迪士尼動畫系列。（社教館提供）

2021/11/10 17:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立社會教育館週末蚊子電影院，開播至今邁入第23年，為全國最長壽的露天電影院。為迎接蚊子電影院23歲生日，推出經典懷舊迪士尼動畫系列，邀市民朋友一起回憶經典鉅片！

社教館表示，當年取名「蚊子電影院」，是仿效美國，要表達戶外意象，當年園區蚊子真的不少，隨著景觀美綠化及登革熱落實防治後，園區蚊子沒有了，星空、明月、全家歡聚吃美食看電影的悠閒氛圍，更加濃厚。

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社教館週末蚊子電影院，從1999年3月開播，除颱風及春節外，風雨無阻播放，至今已播映500多場電影，其中1999年播放院線賣座片鐵達尼號，吸引1400多人觀賞。

催生蚊子電影院的社教館館長沈坤佑表示，蚊子電影院曾因經費不足，無力購置高價賣座片，致民眾參與率低的窘境，但在團隊集思廣益，爭取經費提升硬體播放設備，並獲在地企業贊助摸彩品後，再掀起觀影高峰。

沈坤佑說，今年受疫情影響，國內外影片俱減，挑片不易，但為了不讓愛電影的親子們失望，社教館規劃經典懷舊迪士尼動畫系列電影，首場於11月13日播放1994年締造輝煌紀錄的迪士尼經典動畫《獅子王》，歡迎市民一起來懷舊共賞。

經典懷舊迪士尼動畫系列電影，11月13日「獅子王」，11月27日播映「阿拉丁」，12月11日播映「花木蘭」，12月25日播映「美女與野獸」。歡迎民眾帶著孩子重溫經典動畫，一起感受動畫電影世界的美麗。

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