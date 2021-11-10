為鳥兒蓋別墅 里長發起DIY彩繪鳥屋

平鎮區鎮興里長黃志杰發起為鳥兒築巢活動，邀請里上長輩彩繪鳥屋。（記者許倬勛攝）

2021/11/10 17:09

〔記者許倬勛／桃園報導〕平鎮區綠水溪、石門大圳生態豐富，有數百隻千翠鳥、綠繡眼棲息，晨昏鳴囀不絕於耳，受到鳥友、遊客的喜愛，美術科班出身、當地鎮興里長黃志杰突發奇想，邀請里上銀髮族與孩童DIY彩繪鳥屋，為鳥兒們起厝、住別墅。

鎮興里是平鎮第二大里，除保有客家農村景致，里內蜿蜒的水圳銜接大小不一的埤塘，也造就豐富的生態綠網，其中綠水溪是過往浸泡藥材、居民浣衣的河段，因水質清澈，又是台灣萍蓬草的原生池，一年四季都有鳥兒棲息，包括翠鳥、綠繡眼、白鷺鷥等。

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黃志杰說，4年前綠水溪步道完工後，里民、遊客的使用率高，因幾次民眾目擊幼鳥從鳥巢摔落的事件，他才趁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，邀集大家製作鳥屋，讓鳥兒們有住所或躲避天敵的地方。

美術科班出身、大學就讀景觀系的黃志杰從10月開始張羅木板、顏料、工具等，週末邀里民在社區活動中心、里辦公室組裝、繪製鳥屋，他說，里民被疫情悶得發慌，藉此聯絡感情、發揮創意，也達到與環境、生態共生共好的社區營造核心價值，目前共完成40個鳥屋，預計下週懸掛在綠水溪及石門大圳步道的樹上。

平鎮區鎮興里長黃志杰發起為鳥兒築巢活動，邀請里上長輩彩繪鳥屋。（記者許倬勛攝）

平鎮區鎮興里長黃志杰發起為鳥兒築巢活動，邀請里上長輩彩繪鳥屋。（記者許倬勛攝）

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