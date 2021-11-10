台大建物英譯改「拼音」 網友：是「中國化」不是國際化

台灣大學將建物英文名稱改成音譯，強調是為外籍師生著想，如「共同」從「Common Subjects」改成「Gongtong」，不過許多網友及校友卻質疑此舉降低台大水準，還有「中國化」嫌疑。（圖擷取自台大臉書）

2021/11/10 17:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學昨（9日）臉書宣布，將校內各教學館建築物的英譯，改為「拼音」音譯，如「共同」是「Gongtong」、「普通」為「Putong」等，藉此利於外籍師生溝通找路，但消息暴露引發校友及網友批評，認為此舉降低台大水準，還認為是「中國化，不是國際化」等。

台大昨公布「教學館英譯採音譯，利於與外籍師生溝通」訊息，指出校園有許多外籍師生，約地點或問路產生雞同鴨講，為解決問題，近來將校內館舍陸續換上新的英文名稱，諮詢外籍教授後，各教學館一致使用「Lecture Building」，但前面「共同」、「普通」、「綜合」、「新生」、「博雅」等名稱，改用音譯，立於溝通。

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台大臉書指出，校內外籍學生也反映，剛到台大問路時，用舊英文名「Common Subjects（共同）」或「Core Subjects（普通）」等教學館，幾乎沒人知道問什麼，必須講到「Gongtong（拼音共同）」、「Putong（拼音普通）」才知道意思。

但台大建物英文名改拼音翻譯，卻引來大批網友及校友的反對，質疑此舉瞧不起學生的外語能力，連共同或普通的這種基礎英文的關鍵單字都聽不懂？恐讓台大水準低落，把大家當笨蛋，也擔心此音譯非正規，恐導致更難理解，還說此舉「是中國化，不是國際化」等，認為全世界只有中國會這樣翻譯。

也有網友留言支持音譯，指出語言是工具，雙方都舒服聽懂方式就好，與語言能力無關，如馬卡龍（Macaron）、比薩（Pizza）等都是直接拚音翻中，且若是台大外籍師生提供意見，校方採納也OK，並說原來也不知道普通教學館叫「Core Subjects」，也質疑「博雅」英文「liberal arts」恐沒人懂。

面對網友質疑，台大主任秘書王根樹表示，對於網友意見都給予尊重，但強調當初決定修改英譯，主要是希望外籍師生及訪客等，在台大校園能快速溝通，因原來建物的英譯名詞使用率低且不熟悉，無涉英文能力高低，決策中也徵詢並參考國外校園使用習慣，這類「拼音」在國際上已廣泛使用，其他建物專有名詞如教學館等則採一般性翻譯不變，更沒有「親中國」等意圖，僅從國際慣例與溝通方便等角度思考，請外界放心。

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