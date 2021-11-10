百貨賣場可試吃、試用保養品了 羅一鈞：經濟部已公告生效

經濟部已於11月8日公告修正「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」，包含百貨、賣場美食街試吃，或是保養品、化粧品試用，都已經可以恢復了。示意圖。（中央社資料照）

2021/11/10 16:56

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，生活管制逐漸鬆綁，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經濟部已於11月8日公告修正「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」，包含百貨、賣場美食街試吃，或是保養品、化粧品試用，都已經可以恢復了。

根據經濟部公告修正的「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」，所有百貨賣場含美食街，皆須符合下列規定，包含人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客進場管理等層面。不過，未有禁止美食街試吃，或是保養品、化粧品試用等規範。

請繼續往下閱讀...

先前有關百貨、賣場試吃放寬的部分，指揮中心指出，有待經濟部討論決定、規劃相關指引而定。

羅一鈞今日指出，經濟部已於11月8日公告外網上，7月開始的百貨、賣場美食街暫停試吃，或是百貨公司保養品、化粧品暫停試用的部分，此次公布的修正指引中已刪除取消，因此百貨、賣場美食街已經可以試吃，或是百貨公司保養品、化粧品也可以試用。

經濟部修正相關指引於上面註明「即日生效」，因此羅一鈞指出，新制已於11月8日公告日起就上路。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法