推廣原民傳統醫療保健 東縣展聯合成果

原民會主委夷將・拔路兒與文健站長者共同分享美食。（記者陳賢義攝）

2021/11/10 17:09

〔記者陳賢義／台東報導〕原民會主委夷將・拔路兒今參加台東縣政府「2021年原住民社會福利聯合成果展」，了解91處文健站執行情形及成果，長者展現充滿活力的一面，夷將也親自體驗針對長者設計的延緩失能肌力訓練，互動融洽，長者們也開心說參與文健站的運動，確實讓體力變得更好了；現場另也展示文健站種植的傳統農作產品，及懷舊團體治療課程的動態成果。

台東縣為高齡化縣市，長照需求快速成長，部落長者體適能及食療計畫今年是第2年執行，雖然中間曾因疫情停擺，但腳步未停歇，縣府因應研擬替代方案，降級後旋即銜接投入。縣原民處表示，今年共有36個文健站參與運動暨延緩失能照護計畫，安排體適能團隊教導老人家運動增肌，成果展期間以AR體驗、影片及海報、運動闖關等展現成果；傳統醫療保健計畫則有15站參與，推廣食農保健並由專家協助長者復耕野菜、保育種源等，聚焦在「防疫、全植物使用」，將防疫知識與飲食結合呈現，全植物使用除了符合當代食農精神，更重要的是重新喚回部落的食療智慧及崇天敬物的態度。

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另外，懷舊創新提升計畫今年則是首次辦理，共有13個文健站參與，展示長者生命故事碎布貼布畫與格拍動畫外，也特別搭建沉浸式體驗空間，將長者故事圖樣轉印於賽璐片，透過投影夜燈投射於暗房牆面，搭配部落採集音效，讓觀者徜徉於故事裡頭。桌遊體驗區則擺設了由60幅部落長者生命圖樣製成的「一起憶起，拼貼記憶」桌遊牌卡，並提供參與民眾現場試玩，未來縣府也將帶著這套桌遊牌卡邁向國際，讓長者生命故事能被全世界給看見。

夷將・拔路兒表示，今年補助台東縣政府約1.9億元布建文健站達91站，為全國最多站數的縣市，並為改善硬體設施設備及友善環境，透過前瞻經費挹注約6000萬元，讓長者更能受到適切的照顧，打造文健站成為長者們第二個家；其次，每天服務2465位台東縣的原民長者，創造203位在地族人擔任照服員的工作。

文健站的創意發想，讓原民會主委夷將・拔路兒讚不絕口。（記者陳賢義攝）

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