氣溫驟降吃鍋禦寒成顯學 網友大推「這湯頭」濃郁香甜最保暖

原PO以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題發問，讓多人點出「牛奶湯頭」是絕佳禦寒選擇。示意圖。（資料照）

2021/11/10 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日東北季風南下，氣溫驟降，讓許多人都把冬衣拿出來禦寒。除了衣物外，許多人也會進補像是薑母鴨、火鍋或熱炒來保暖。網友就以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題，除了引發熱議外，也有不少人點出「牛奶湯頭」是絕佳禦寒選擇。

根據原PO在《PTT》的貼文，他以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題，表示近期北部氣溫下降，天氣突然變很冷，讓人很想吃小火鍋，最近公司附近有店家推出排骨酥湯與花雕雞等湯頭，讓他食指大動，並詢問大家去吃小火鍋會特別挑湯頭嗎？還是都是基本昆布湯呢？

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對此，網友表示：「通常吃基本的，偶爾會選麻辣或泡菜」、「我喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」、「麻辣湯頭吧，但小火鍋的麻辣湯頭很多都很弱，所以不期待」、「火鍋的蒜香蛤蜊，非常鮮甜而且爆炒起來非常香」、「起司牛奶湯頭。」

也有網友說：「喜歡番茄湯頭和牛奶湯頭」、「永遠牛奶，偶爾麻辣」、「牛奶鍋跟藥膳鍋」、「女生都喜歡牛奶湯頭，但我覺得太甜了，肉的味道不對」、「昆布高湯好像不需要熬很久耶，所以一般火鍋店都是昆布吧」、「白開水」、「柴魚昆布湯。」

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