農委會助攻 營養午餐3章1Q涵蓋率破9成

農委會表示截至9月底，全台校園營養午餐食材使用3章1Q者有91.8%。（資料照）

2021/11/10 16:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕為了讓學校的學生都可以吃到來源明確、優質的國產農產品，農委會和教育部共同推動學校午餐全面採用國產可溯源食材，並補助地方政府食材經費配合調整由每人每餐補助3.5元提高至6元，農糧署統計，截至今年9月，全國各縣市校園營養午餐食材3章1Q的涵蓋率，已達91.8%。

農委會和教育部從2017年開始推動鼓勵國中小學使用國產可溯源食材的政策，2020年全國各縣市校園使用可溯源食材的比例已經達到60.7%，今年起更全面推動學校午餐全面採用國產可溯源的食材，補助的費用也從原本的每名學生3.5元提高到6元，以因應全面採用國產可溯源食材的成本，農糧署指出，2020年全台國中小學校園使用3章1Q食材的比例約占60.7%，今年1月已提升到82%，今年9月則又提升到91.8%，偏鄉學校的覆蓋率也提升到86%。

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偏鄉學校的學生較少，很多偏鄉的學校不一定會有中央廚房，農委會表示，為了強化偏鄉學童的飲食照顧，今年4月起將偏鄉學校的午餐食材費用補助從6元提高到10元，另外也興建中央廚房、組成食材聯合採購、統籌人力運送等方式來落實提升偏鄉學校的午餐品質，因此偏鄉學校營養午餐使用3章1Q食材者，從今年4月原本只有80.01%，上升到86.07%。

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