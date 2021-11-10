衝了！清水地熱泡湯區12/8開幕 第一週每天開放120人免費泡湯

清水地熱公園泡湯池屬於鹼性泉。（業者提供）

2021/11/10 16:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣管風景區人氣王清水地熱公園的新設泡湯區，因疫情影響，啟用日期延遲半年，最近疫情趨緩，敲定12月8日開幕，以「清水泉」之名行銷，開幕的第一週，每天開放120人免費泡湯。

清水地熱公園泉質是鹼性泉，現有溫泉煮食池及泡腳池，宜蘭縣政府投入7700萬元新設泡湯區，增建入口景觀區、公共服務區、8座泡湯池，泡湯池屬於大眾池，男、女湯各4座，可同時容納100人。

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泡湯區今年初由礁溪九號公司取得經營權，原訂5月中旬營運，因碰上本土疫情爆發臨時喊停，由於疫情趨緩，決定在12月8日上午舉辦開幕式，下午開放遊客進場泡湯。

業者在泡湯區設置小木屋搭配藍染入口意象，大門上方「清水泉」題字，採用頭城書法家康懷的墨寶設計而成，開幕後一週，一天招待120名遊客體驗；清水地熱公園只收停車費免門票，若要泡湯另外付費，全票80元。

在疫情衝擊之下，清水地熱公園去年入園人數仍有96.3萬人次，與前年92.4萬人次相較不減反增，蟬聯宜蘭縣政府經營管理的風景區人氣王，全縣遊客數最多的遊憩區是國立傳統藝術中心，目前委託全聯善美的文化藝術基金會經營，去年入園人數97萬人次。

清水地熱公園泡湯區的入口意象。（業者提供）

清水地熱公園泡湯區戶外泡湯池。（業者提供）

宜蘭縣清水地熱公園新設的泡湯區敲定12月8日開幕。（業者提供）

清水地熱公園泡湯區開幕後一週，每天開放120人免費泡湯。（業者提供）

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