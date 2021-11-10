完整接種疫苗入境確診率 指揮中心︰嬌生、科興最高

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2021/11/10 16:13

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布曾完整接種疫苗後入境者確診比率統計，其中，以嬌生1.24%最高，其次是中國科興0.81%，印度Covaxin疫苗則以0.66%次之。

根據指揮中心統計，8月6日至11月2日曾完整接種疫苗後入境者確診比率，其中，完整接種只需要1劑疫苗的嬌生，入境者1449人，18人確診，確診比率1.24%最高；其次是中國科興打2劑，入境者6054人，49人確診，確診比率0.81%；再來則是印度Covaxin打2劑，入境者305人，2人確診，確診比率0.66%。

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至於其他常見的疫苗，像是BNT打2劑，入境者2萬8818人，93人確診，確診比率0.32%；AZ打2劑，入境者9313人，51人確診，確診比率0.55%；莫德納打2劑，入境者6407人，12人確診，確診比率0.19%。另有中國國藥打2劑，入境者2539人，10人確診，確診比率0.39%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體來說，跟國際報告千分之2到千分之4，但有些疫苗更高或是時間久一點會升高等情況相符合。

羅一鈞說明，若進一步分成8月6日至10月6日、10月7日至11月2日曾完整接種疫苗後入境者確診比率，可發現大部分廠牌疫苗接種確診率有升高趨勢，但完整接種AZ與嬌生則有往下降的趨勢。

羅一鈞強調，因應境外移入的突破性感染人數成長，今年8月6日起，入境旅客接種疫苗問卷調查功能上線，但非屬旅客必填內容，有些人可能沒有填就未列入計算，因此人數均可能低估，導致確診比率高估，樣本數尚少，代表性待商榷。

不過，羅一鈞也提到，若是未來入境檢疫措施依照接種COVID-19疫苗進行調整，入境旅客接種疫苗問卷調查功能，就可能列為必填欄位。

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