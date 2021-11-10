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    明年大學分科測驗改採60級分 國教盟：對高分群考生鑑別度不足

    台大電機資訊學院院長張耀文說明，明年分科測驗改採60級分，對高分群考生鑑別度不足。（取自線上直播）

    台大電機資訊學院院長張耀文說明，明年分科測驗改採60級分，對高分群考生鑑別度不足。（取自線上直播）

    2021/11/10 14:06

    〔記者林曉雲／台北報導〕明年新學年（111學年），大學分科測驗成績改採60級分，作為考試入學的比序條件。國教行動聯盟今開記者會，理事長陳鐵虎表示，此級分與原始分數的對應明顯不當，對於原始分數高分群的考生鑑別度極為不足，呼籲調整級分計算方式，提高成績穩定度與鑑別度。

    台大電機資訊學院院長張耀文表示，雖然直接採原始分數比序才是根本解決之道，但招聯會日前通過111學年以該科成績前百分之0.1考生的平均得分計算級距，此修正有緩解作用，此決議應予落實，讓努力的考生看得到收穫，亦讓大學找到更適合的學生。

    張耀文說明，現行大學學測各科成績以15級分方式呈現，其計算方法為「以該科成績前1％考生的平均得分除以15計算，取至小數第2位，第3位四捨五入，作為級距，依次往下算出各級分。

    但此級分計算方式，造成過往學測成績不穩定，去年學測數學有1萬4489人滿級分，但今年學測數學滿級分大減為1558人，張耀文認為此使學生無所適從，並導致學測成績信效度及鑑別度不足，主要原因是考題難易程度不穩定、級分計算方式失當。

    張耀文說明，計分方式將造成嚴重的科科不等值，對於較難考科，原始成績再高，得到的級分數卻相同，如何展現考生在該科的學習成果或專才潛力？考生努力學習，卻看不到收穫，如何彰顯「努力看得到收穫」普世價值？

    對於一般的考生，張耀文表示，級分對應的原始分數間隔被壓縮，恐難脫「分分計較」的疑慮；在大學端方面，由於級分的扭曲，將使得錄取學生的素質恐不符合大學的期待，導致大學教育的資源誤置，嚴重影響國家人才的培育。

    明年分科測驗改採60級分制，國教盟今開記者會，質疑對高分群考生鑑別度不足。（取自線上直播）

    明年分科測驗改採60級分制，國教盟今開記者會，質疑對高分群考生鑑別度不足。（取自線上直播）

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