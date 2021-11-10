成大首創「智慧養魚系統」 人力省6成、育成率高10倍

成功大學生物科技與產業科學系主任陳宗嶽帶領團隊研發全自動智慧魚苗生產系統，也可用手機、平板操控。（成大提供）

2021/11/10 13:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕智慧養魚時代來臨！成功大學生物科技與產業科學系主任陳宗嶽率領團隊，花了3年多時間，開發出全自動「智慧魚苗生產系統」，比傳統人工育苗大幅減少6成以上的人力，未來技術移轉給養殖業者，將可改善養殖人口老化、人力短缺的問題，榮獲科技部「2021未來科技獎」。

成大「智慧魚苗生產系統」位於安南校區的實驗養殖場，也是全台首座全自動化的養殖魚場，由生科系主任陳宗嶽帶領郭正元、廖紹文等20名團隊，包括生物科技、養殖、自動化機械、資工、通訊及資安等跨領域人才一起研發。

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成大表示，目前以石斑為主要實驗魚種，最大的特色就是每個步驟全都自動化，可以自動偵測魚苗尺寸大小，自動給予適合大小的藻類、餌料生物（輪蟲、豐年蝦、橈腳類），把魚苗從一個小黑點養殖到1至2寸大，育成率更可穩定達到3％至5％，比一般育成率千分之3提高逾10倍。

陳宗嶽表示，傳統人工育苗方式，1個魚苗養殖場需要3至4名人力照顧，智慧育苗方式，1個人將可控制3至4個場，透過手機也可以監控，大幅減少6成以上的人力，可改善養殖人力短缺的問題，此外，智慧育苗把傳統室外場移到室內養殖，有冷氣空調，人員不會日曬雨淋，加上智慧育苗參數傳承下去，即使是新手也可以達到穩定的育成率，可吸引年輕人投入，幫助產業永續發展。

成大表示，目前「智慧魚苗生產系統」已與1家光電公司完成簽約技術移轉，另有3家接洽中，未來將幫助養殖業逐步邁向智慧化。

成大陳宗嶽（左前1）帶領團隊研發智慧魚苗生產系統，全自動化可隨時監測。（成大提供）

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