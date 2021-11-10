成大首創「智慧養魚系統」 人力省6成、育成率高10倍
2021/11/10 13:26
〔記者洪瑞琴／台南報導〕智慧養魚時代來臨！成功大學生物科技與產業科學系主任陳宗嶽率領團隊，花了3年多時間，開發出全自動「智慧魚苗生產系統」，比傳統人工育苗大幅減少6成以上的人力，未來技術移轉給養殖業者，將可改善養殖人口老化、人力短缺的問題，榮獲科技部「2021未來科技獎」。
成大「智慧魚苗生產系統」位於安南校區的實驗養殖場，也是全台首座全自動化的養殖魚場，由生科系主任陳宗嶽帶領郭正元、廖紹文等20名團隊，包括生物科技、養殖、自動化機械、資工、通訊及資安等跨領域人才一起研發。
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成大表示，目前以石斑為主要實驗魚種，最大的特色就是每個步驟全都自動化，可以自動偵測魚苗尺寸大小，自動給予適合大小的藻類、餌料生物（輪蟲、豐年蝦、橈腳類），把魚苗從一個小黑點養殖到1至2寸大，育成率更可穩定達到3％至5％，比一般育成率千分之3提高逾10倍。
陳宗嶽表示，傳統人工育苗方式，1個魚苗養殖場需要3至4名人力照顧，智慧育苗方式，1個人將可控制3至4個場，透過手機也可以監控，大幅減少6成以上的人力，可改善養殖人力短缺的問題，此外，智慧育苗把傳統室外場移到室內養殖，有冷氣空調，人員不會日曬雨淋，加上智慧育苗參數傳承下去，即使是新手也可以達到穩定的育成率，可吸引年輕人投入，幫助產業永續發展。
成大表示，目前「智慧魚苗生產系統」已與1家光電公司完成簽約技術移轉，另有3家接洽中，未來將幫助養殖業逐步邁向智慧化。