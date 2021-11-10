來屏東遊學趣 國境之南6大主題遊程即日起登場

「遊學屏東趣」6大主題遊程即日起推出。（記者羅欣貞攝）

2021/11/10 12:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情趨緩國內旅遊復甦，來屏東遊學吧！屏東縣政府規劃了「遊學屏東趣」6大主題遊程，提供全國青年朋友及家庭親子，來國境之南體驗深具在地特色的文化遊程。

屏東縣具有「觀光首都」美名，為持續發揚在地遊學熱潮，今年縣府教育處邀集學校、地方發展協會及生產合作社參與活動設計和遊程安排，讓學生、親子及一般民眾充分領略屏東風采，並提供客製化的遊學行程，讓遊客從追逐浪花蟹體驗、尋跡斯卡羅、手做可可擂茶、穿越萬年溪景觀橋、走讀孫立人將軍行館、排灣族石板屋文化導覽、獵人步道、咖啡體驗、果釀DIY等活動中自由選擇，創造獨樹一格的精采旅程。

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屏東縣長潘孟安表示，遊學屏東趣活動自2015年起實施，藉由各路線特色遊程展現屏縣亮點，此次遊程橫跨2021年至2022年，擷取屏東四季精華，並依遊客需求於全年度提供多樣體驗活動；在國外疫情仍嚴峻的情況下，遊學不必捨近求遠，透過旅行快活遨遊，給自己與孩子們一個成長學習的機會，提升多元知識與藝術涵養，輕鬆走讀6大遊程，感受屏東永遠多一度的熱情。

六大遊程包括「德文森態啡藏幸福」到三地門鄉德文部落品嚐林蔭山嵐咖啡香、山林智慧體驗、美食DIY、「探索南排灣的紅寶石部落」到牡丹鄉高士社區走訪歷史穀道，體驗農事生活、「來去天涯海角那邊的部落」前往牡丹鄉旭海社區逐浪花、尋跡斯卡羅。

「五溝水親子旅遊趣」漫步萬巒鄉五溝社區客家聚落，探索水圳等農村生活、「屏東舊城騎遇記」在屏東市漫遊百年舊眷村，古城騎出新體會、「原來~咖啡農!! 百步輕旅行」前往泰武鄉吾拉魯滋部落探索咖啡示範園，手烘咖啡DIY。詳細資訊及報名方式可搜尋臉書「遊學屏東趣」。遊程有半日遊、一日遊、二日遊等選擇。

屏縣府規劃6大遊程邀親子來屏東深度遊學。（記者羅欣貞攝）

在遊玩中學習是遊學屏東趣的特色之一。（記者羅欣貞攝）

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