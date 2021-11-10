陽明交大參與籌辦「2021女科技人大會」 將邀蔡英文致詞

陽明交大參與籌辦「2021女科技人大會」 ，期盼當代科技女性精神根植年輕世代。（校方提供）

2021/11/10 12:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立陽明交通大學女性教授攜手引領學會組織和跨校團隊籌辦「2021女科技人大會─科技女力進行式」，邀請科技領域女性領導人分享智慧與經驗，將邀請蔡英文總統蒞臨致詞，期盼當代科技女性的精神深植年輕世代心中。活動於12月11日線上登場，即日起至21日受理報名。

根據工程師學會調查，職場女性工程師占比僅13%，相較過去10年理工系所女性畢業生占總數22至25%，人才流失嚴重，包括家庭影響、未來發展受限等因素，使得對理工有興趣的女學生選擇轉換跑道。

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大會召集人、電子研究所洪瑞華特聘教授表示，「2021女科技人大會」起源於韓國光電年會，在女科技人與專家學者間引起熱烈迴響，決定將此風氣帶進台灣；時值台灣教育與產業邁向永續發展的重要時刻，決議擴大舉辦，號召各領域女科技人共襄盛舉。

藥學系主任、台灣女科技人學會理事長林滿玉表示，2015年聯合國「2030年永續發展議程」提出17個全球永續發展目標，其中包含實現性別平等並增強所有婦女和女孩的權與能，透過教育促進婦女和女孩有能力進入科技相關職業，進而成為領導者。現存的問題包括工作與生活上的不平衡、社會壓力，以及女性缺乏典範與專業自信，期望透過女科技人的分享，增加女性參與科技領域的自信，得到培育和尊重。

「2021女科技人大會」主題演講「科技業之典範轉移：從AI女力談起」，邀請英業達集團人工智慧長陳佩君，分析人工智慧應用及其對多元人才的需求。2場論壇「全球永續發展之女性角色」、「領導角色與帶領前行」分別邀請學術與產業界女性領導人分享永續發展智慧及領導經歷。最後由科技部次長林敏聰引言，進行圓桌討論「突破框架的友善場域實踐」，為積極吸引與留任女性科技人才尋求解決方案。

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