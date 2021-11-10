鼻咽拭子採檢恐傷身、危及飛安 機組員盼放寬深喉唾液方式採樣

許多機組員因侵入式鼻咽採樣，出現多起嚴重出血現象，造成身體潛在傷害，恐有飛安疑慮，希望民航局能夠讓機組員可以依規定選擇採檢來配合政府防疫政策。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/11/10 12:03

〔記者姚介修/桃園機場報導〕雖然國內機組員加強健康自主管理規定，入境9天及滿14天Covid-19病毒核酸檢測得採「深喉唾液或鼻咽拭子」採樣，但民航局要求只能使用「鼻咽拭子」，許多機組員因侵入式鼻咽採樣，已出現多起嚴重出血現象，而且機組員一個月有可能5到6次的採檢，造成身體潛在傷害，恐有飛安疑慮，希望民航局能夠尊重「白紙黑字」規定，讓機組員可以依規定選擇採檢來配合政府防疫政策。

長榮航空企業關係工會理事長徐瑋鍠指出，指揮中心對媒體說過，鼻咽拭子與深喉唾液檢測的準確度都是相當的。是否可以不要強制只能採「鼻咽拭子」，因為機組員最近發生好幾起因鼻咽採檢，導致嚴重流鼻血的情況，這種侵入性的檢驗對機組員的身體傷害很大。

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徐瑋鍠強調，機組員是在高空中執行任務，在艙壓偏高壓力有變化的情況下，有多人在飛行途中因為氣壓變化大，發生嚴重流鼻血狀況，有人擦拭血跡的紙巾上大片血跡，令人觸目驚心，萬一造成身心創傷事件，將嚴重威脅飛航安全，必須正視。因傷口對飛行員造成長期的身體傷害，尤其機組員採檢非常頻繁，對身體傷害很大。國內機師期盼民航局「佛眼」相看，能不能在機組員確實遵守國家的防疫政策之下，不要強制規定，讓機組員符合機組員加強版內規定的2種方式都可以使用。

他也提到，目前國內機組員執行5天居家隔離檢疫，再加9天自主加強健康管理，在第五天居家檢疫結束的當天，必須要做PCR檢測。但民航局在最新的規定上面是寫說結束日的那一天必須進行PCR「鼻咽拭子」採樣，而且派人監督，如果沒有使用「鼻咽拭子」採樣，就會開罰，與規定可用「深喉唾液」完全不符。

機組員在回國時，必須要掃描QRcode，入境居家檢疫申報憑證內容，明明就寫可使用「深喉唾液」及「鼻咽拭子」兩種選擇。同樣檢測準確度的PCR檢測，可以使用一個讓機組員身體比較不受傷害的方式採檢，讓飛行員能夠在遵守規定，又可以讓大家身心能夠得到適當的舒緩。

同時，徐瑋鍠也提到，機組員固定的防疫旅館就佔去4、5百個防疫旅館房間，因為長程線機組員，在國外也是處於隔離檢疫，就是機場到旅館，旅館到機場，然後就是飛行，直到回台灣，如果可以改變機組員前5天真的是居家檢疫，也可以舒緩防疫旅館不足的窘境。

雖然入境防疫單規定Covid-19病毒核酸檢測採檢方式得採「深喉唾液或鼻咽拭子」，民航局卻強制規定機組員只能用「鼻咽拭子」侵入式的採樣，許多機組員期盼可以自己選擇規定上的採樣方式。（記者姚介修攝）

近期已發生多起機組員鼻腔嚴重出血情形。（長榮航空企業關係工會提供）

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