祁文中︰台灣海運三雄 2025年將超越中國中遠海運

交通部航港局今天舉辦「前瞻航運-優質港口論壇」。（記者陳心瑜攝）

2021/11/10 11:03

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部航港局今天舉辦「前瞻航運-優質港口論壇」，交通部常務次長祁文中致詞說，全球前十大航商台灣佔了三大，是繼台積電後另一座護國神山，台灣進出口能穩定運作、持續成長，有賴國際航商的實力，政企分離的航港體制改革即將滿十年，是承先啟後的階段，台灣港務公司也將在11月16日舉辦「優質港口論壇」，以前瞻的角度共同探討台灣航港產業未來的發展方向。

祁文中並引述法國海運諮詢機構Alphaliner資料表示，三大國籍航商在2025年新造船投入營運後，合計的總運能將超過中國的中遠海運（COSCO），成為全球前四大。

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祁文中說，台灣的航運業可以說是除了台積電以外的另一座「護國神山」，全球前10大貨櫃航商，台灣就佔了3席（長榮、陽明、萬海），散裝航商裕民、慧洋等同樣佔有一席之地。

去年下半年開始，全球航運受到疫情，歐美港口塞港、缺工的影響，各國普遍出現缺艙、缺櫃問題，但台灣的進出口貿易仍然能夠維持穩定的運作，持續成長，這都要歸功於國籍航商全力的支持與協助。

全球航運業正處於數十年來難得一見的榮景，也連帶產生船員換班、缺櫃、缺船、塞港及供應鏈混亂等問題，在中美貿易戰以及疫情衝擊下，全球供應鏈改變，中國不再是唯一的世界工廠，許多產業生產基地逐漸轉移到東南亞，國際各大航商為了搶攻航運市場商機，也紛紛投入新船建造，在大量新船投入後，未來是否會再度落入供過於求的景氣循環，仍須關注。

祁文中說，全球已有128個國家宣示2050年達成淨零碳排目標，國際海事組織（IMO）、歐盟也陸續公布對國際船舶碳排放更嚴格的政策與措施，將帶動新一波綠色航運的浪潮，加上近期油價呈現緩步攀升的情形，都需要提早應變。

交通部航港局副局長陳賓權說，全球各城市去年紛紛封城、鎖國，國際原油大跌，也因寬鬆貨幣政策、紓困，帶動各國對於防疫物資以及民生必需品，運價走揚，年底各國解封，將重啟經濟活動並帶動市場，各國買盤回溫，加上今年缺艙、缺櫃、缺工、跳港，迎來航運百年來的榮景，台灣的航運也展現實力。

航港局表示，今天的論壇邀請陽明海運前董事長謝志堅針對台灣航運產業發展回顧與前瞻專題演講，另有長榮海運副總經理蘇燈環、陽明海運董事長鄭貞茂、陽明海運總經理杜書勤、萬海航運總經理謝福隆、裕民航運總經理王書吉、德祥海運總經理涂鴻麟等，同台談全球航運市場機遇與挑戰、國際航商與全球航運市場連結以及綠色航運與智慧船舶發展趨勢等。

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