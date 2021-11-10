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    武陵季節限定 芳香萬壽菊花牆吸睛

    武陵農場芳香萬壽菊花海綻放。（武陵農場提供）

    武陵農場芳香萬壽菊花海綻放。（武陵農場提供）

    2021/11/10 10:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕深秋時節，武陵農場陸續換新裝，入口花園芳香萬壽菊綻放，金黃色花牆相當吸睛，澄黃亮麗的建構整片高達5公尺、長約200公尺的花牆，有如花瀑布般的美麗景觀，是武陵農場季節限定特有的景觀，成為遊客拍照熱點。

    武陵農場副場長胡發韜指出，農場的「花瀑景觀」是全台灣獨一無二運用高山芳香萬壽菊而形成的特殊景觀，是「數大」便是美的最佳詮釋，因為受惠於農場秋季早晚高達約15度的日夜溫差，以及充沛的陽光等天然優質環境所賜，讓武陵芳香萬壽菊「頭好壯壯」，每株可高達約150公分，而且花色較平地更為飽滿亮麗，成群結隊的芳香萬壽菊緊緊相依，綿延不絕佈滿整片山坡，形成高度約5公尺、長約200公尺巨大壯麗的花牆、花瀑布，遊客在花瀑布中被花朵與花香團團圍繞，顯得渺小。

    胡發韜說，這歸功於前任場長吳志揚的遠見，運用武陵優質氣候、天然環境與地形條件創造出這般全國獨有的美麗景觀，也是武陵農場同仁口耳相傳神秘的「場長花瀑」由來。

    武陵農場表示，芳香萬壽菊是多年生菊科植物，本身喜歡多光照的環境，全株散發著特殊「百香果」果香。而且在短日照的秋、冬季會開滿成片的璀璨銘黃色花朵，目前芳香萬壽菊已逐步栽植於農場各處，尤其以入口花園、柳杉步道與沿溪步道之間、露營區花海區旁最為亮眼，賞花期預估約到12月中旬。

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