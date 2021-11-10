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    南投拚6成第二劑接種率 85家醫療院所提供預約接種疫苗

    南投縣85家醫療院所，即日起提供民眾預約接種武肺疫苗。（記者張協昇攝）

    南投縣85家醫療院所，即日起提供民眾預約接種武肺疫苗。（記者張協昇攝）

    2021/11/10 08:15

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第一劑武漢肺炎疫苗（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）接種人口涵蓋率達71.7%，第二劑則為35.7%，南投縣政府衛生局長陳南松表示，為讓縣內第二劑疫苗接種率能早日達成60%目標，縣內85家醫療院所即日起提供民眾預約接種疫苗，不須再透過1922平台預約，衛生局也會針對尚未打第一劑疫苗及未完整接種兩劑疫苗民眾造冊建檔，再透過民政系統通知提醒。

    陳南松指出，目前全國都在力拼年底第二劑疫苗接種人口涵蓋率能達到6成目標，中央也已宣布打疫苗不須再透過1922平台預約，因此縣內85家醫療院所隨時提供尚未打第一劑疫苗的民眾打電話預約接種；至於已打完第一劑、等候施打第二劑疫苗民眾，只要算準疫苗接種間隔時間，如AZ疫苗已施打間隔8周、莫德納10周、其他疫苗則已施打間隔均為4周後，也可以直接打電話到這些醫療院所預約接種第二劑。

    陳南松強調，為讓縣民完整接種兩劑疫苗，衛生局也會針對尚未打第一劑疫苗及未完整接種兩劑疫苗民眾逐步造冊建檔，並透過鄰里長等民政系統通知提醒，以提升疫苗接種人口涵蓋率，早日達成群體免疫目標。

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