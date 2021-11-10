今晨入秋以來最低溫！明晨可能再降溫 下週還有一波濕冷轉乾冷

中央氣象局全台多個測站再創入秋最低溫，最低溫出現在基隆市12.6度，此為主要測站氣溫。（中央氣象局提供）

2021/11/10 07:52

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天東北季風持續影響，中央氣象局全台多個測站再創入秋最低溫，最低溫出現在基隆市12.6度，而往南的嘉義、台南、高雄以及花東等今晨也感受入秋最低溫，全台感受涼冷，明天清晨冷空氣輻射冷卻影響，全台低溫可能再下探且溫差更大，早晚需注意保暖。下週可能再有一波東北季風以及鋒面報到，天氣變化同樣是濕冷轉乾冷。

氣象局觀測，今晨最低溫為基隆市12.6度、新竹縣12.9度、基隆市12.9度；台北測站則是16.2度（大陸冷氣團標準為其≦14度）。

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中央氣象局預報員陳伊秀表示，中部以北及東北部地區清晨低溫約14至16度，沿海空曠地區低溫約12、13度；中南部及花東地區17至19度；北台灣及宜、花地區高溫20至22度，整天偏涼、中南部及台東高溫24至28度，白天有陽光時舒適溫暖，日夜溫差大。

陳伊秀表示，北部經過週一至週二的濕冷，今天轉為乾冷，各地清晨因輻射冷卻再探低溫，中部以北山區及東半部地區雖然偶有局部短暫雨，但白天仍然多雲、可見陽光的天氣為主，中南部為晴到多雲。

陳伊秀表示，今天雖然有民眾發現合歡山路面結霜情形，但降雪機率因溫度不夠低而相對較低，不過高山測站今天還沒有觀察到降雪情形。

由於明天雲量更少，清晨輻射冷卻更明顯，明晨低溫可能再下探，西半部從北到南低溫更低、高溫更高。中部以北及東北部地區清晨低溫至13度至15度、中南部及花東地區14至17度；北台灣及宜、花地區高溫回升21至24度，中南部以及台東高溫可能達25至29度。

這波冷空氣影響至週六，東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升。下週三起至週五東北季風再增強，將有鋒面報到，可能會有本週先濕冷再轉乾冷的天氣型態，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，冷空氣強度、降雨範圍以及來襲時間仍須兩、三天後的觀測會較為準確。

今天東北風偏強，台中至台南、東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸及東北部地區有長浪發生機率，海邊活動應注意安全。

中部以北山區及東半部地區今天轉乾，偶有局部短暫雨，午後水氣就會減少。（中央氣象局提供）

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