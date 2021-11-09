台南仁德參與式預算計畫 3票選方案將獲經費補助

台南仁德區公所執行「藝起想想、仁德共好」人文審議社造計畫，迴響熱烈。（仁德區公所提供）

2021/11/09 22:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所推動公民審議參與式預算，全力執行「藝起想想、仁德共好」人文審議社造計畫，迴響熱烈，投票參與的民眾達3200位，比去年更踴躍；統計後，「我要在仁德游泳」、「二行愛騎藝 」、「仁德文學小旅行 」等案分居前3名，將有6萬元的補助經費。

仁德區長黃素美表示，為了促進公民參與，行政院文化部與市政府文化局輔導公所推動公民審議參與式預算計畫，歷經兩場次的住民提案大會後，初選8個候選方案，交由鄉親投票。

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黃素美指出，今年受疫情影響，雖然打亂參與式預算的進程，但也因禍得福，讓提案者有更多的時間去規劃執行，活動內容會比之前更豐富、有趣，從投票踴躍的情況來看，鄉親展現高度的公民意識，以熱愛這片土地的情感，實現幸福共好的人文蛻變。

開票結果，「我要在仁德游泳」得到1978票，「二行愛騎藝」有1752 票，「仁德文學小旅行」則是1618票，將獲經費執行，實踐人民作主的精神。

另5個決選提案分別為「徽耀青天 」、「藝起擊中您的心」、「新住民妙妙廟 」、「中洲鐵定營 」、「藝起玩竹編 」等。

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